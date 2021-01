Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 10h39

En raison du manque d’inventaire de nouvelles consoles dans les magasins aujourd’hui, de nombreuses personnes ont recours à l’achat de consoles auprès de tiers. Bien que cela puisse être simple et parfois même moins cher, les acheteurs risquent de recevoir quelque chose qu’ils n’ont pas commandé. C’est le cas d’un joueur qui a commandé un DualSense sur eBay et a reçu un contrôleur Xbox One peint.

C’est l’histoire de l’utilisateur crihyde, qui a récemment partagé cette transaction tragique sur Reddit. C’est ici qu’il a révélé qu’après avoir acheté un DualSense sur eBay, a reçu la boîte de cet accessoire, mais à l’intérieur se trouvait une manette Xbox One peinte en noir en bas pour simuler les couleurs du DualSense.

J’ai commandé une manette PS5 sur eBay, wtf est-ce du jeu

Pour le moment, les mesures prises par Crihyde en découvrant que le sien a été trompé sont inconnues, bien que sûrement demandé un remboursement. Ce n’est que l’un des risques auxquels sont confrontés les personnes qui décident d’acheter en ligne sur des sites non officiels. Espérons que cette histoire finira par se terminer heureuse et que cela ne se reproduira plus.

Via: Reddit

