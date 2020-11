Pendant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, l’expression «les secondes parties n’étaient jamais bonnes» a été inventée et la vérité est que c’est un mensonge comme une cathédrale. Il est vrai que beaucoup de suites de films à succès étaient mauvaises, mais ce n’était pas toujours le cas. Certains étaient à la même hauteur, d’autres amélioraient la formule et d’autres, essayant de donner une tournure à tous les aspects de son prédécesseur, étaient des expériences que l’on pourrait qualifier de «curieuses». Avec une première partie tellement influencée par le cinéma de ces deux décennies, No More Heroes 2: Lutte désespérée J’ai couru le risque de tomber dans l’une des catégories ci-dessus. Heureusement, nous avons trouvé la réponse à cette question il y a dix ans, mais qu’en est-il de la version Nintendo Switch? comment cela s’est passé? Nous vous le dirons ci-dessous.

Attention: ce jeu vidéo est classé PEGI 18, les mineurs ne devraient donc pas lire cette critique. Les personnes les plus sensibles pourraient être affectées par certaines scènes violentes.

Ce n’est plus une bataille. C’est une putain de guerre »

Vous vous souvenez de l’ascension fulgurante de Travis au sommet de la United Assassins Association? Petites batailles et une légende du meurtrier du katana laser otaku. Dommage que dans les trois ans qui se sont écoulés depuis ce massacre, Travis ait disparu et que personne ne le sache. Bien que d’un autre côté, l’existence de la figure du «roi sans couronne» a contribué à faire des matchs d’assassinat comme un sport à Santa Destroy, attirant le tourisme et transformant la ville presque déserte en un macrourbe en développement.

Mais une fois que vous êtes à l’intérieur de ce club de combat particulier, il est très difficile d’en sortir et plus encore lorsque le tueur actuel numéro 51 dans le classement trouve et met au défi Travis de venger son frère. Spoiler: il s’avère plutôt mauvais et l’anti-héros se retrouve à nouveau impliqué dans le combat pour gravir les échelons jusqu’à ce qu’il soit sacré champion. Sylvia vous a-t-elle encore une fois cajolée avec la promesse de vous défouler pour que vous continuiez à tuer? Affirmative. Mais cette motivation ne dure pas longtemps. Pour être exact, une seule scène dure où son meilleur ami, le propriétaire du magasin de vidéos, il est assassiné de sang-froid. Le responsable du meurtre? La même personne qui a fait grandir la ville ces dernières années, Jasper Batt Jr., le propriétaire de Pizza Batt, qui a essentiellement transformé la ville en sa ville en investissant dans absolument tous les aspects et en monopolisant presque toutes les entreprises. Et à tel vient le pouvoir de ce millionnaire qui est le numéro un actuel du classement.

Ce n’est pas l’histoire de la façon dont Travis a retrouvé le travail qui était le sien. C’est une histoire de vengeance, de redécouverte de l’instinct dont il a lui-même fui alors qu’il en avait assez de tant de sang et de tromperie. C’est une histoire de la façon dont même le tueur le plus légendaire a aussi des sentiments. C’est le combat désespéré du Santa Destroy Tiger.

No More Heroes 2: Desperate Struggle utilise à nouveau des films d’action et des mangas comme principale source d’inspiration, en particulier tout ce matériel qui a la vengeance comme déclencheur pour essayer de dire quelque chose. Car comme pour le premier opus, ici SUDA51 continue de vouloir raconter quelque chose par la violence mais cette fois, les subtilités sont arrêtées et au fur et à mesure que l’intrigue progresse, le message devient de plus en plus clair. Et le fait qu’ils soient les personnages eux-mêmes ceux qui tout au long des dix heures que dure le titre se chargent de rendre ce message évident, cela les aide aussi développer beaucoup plus qu’ils ne le faisaient déjà dans l’original.

Plus fort, plus rapide, plus varié, moins fastidieux, mieux c’est.

No More Heroes 2: Desperate Struggle tombe dans le sac des suites qui deviennent plus sombres et plus violentes, mais il s’éloigne de cette prémisse avec laquelle il a ouvert le texte sur les secondes parties n’étant pas à la hauteur. L’objectif était de créer une suite dont les fans se souviendront et aimeront autant que l’original No More Heroes. et pour cela, il fallait faire du bon travail. Loin de faire plus de la même chose mais plus intense, Il est évident que l’équipe SUDA51 s’est consacrée à voir en profondeur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dès le premier opus..

Graphiquement, il y a un saut de qualité général et en particulier dans les personnages principaux, qui ont toujours fière allure, cet éclairage qui fait que tout ressemble à une bande dessinée. Cette amélioration se reflète également dans l’expressivité des personnages qui sont mieux animés et dont les doubleurs se donnent à nouveau tout pour transmettre ce qu’ils doivent transmettre à tout moment. Et puisque nous sommes, commente ça bande sonore il faut également faire un bond en termes de qualité. Passer de deux compositeurs à une vingtaine d’artistes différents, fait que la bande-son reste fidèle à son style revenant à chaque fois à la mélodie caractéristique de la saga, mais elle le fait avec beaucoup plus de variété musicale et essayer d’autres genres musicaux avec des chansons même chantées.

Que ce soit une suite est également perceptible dans les scénarios, beaucoup plus travaillés, variés, avec des zones plus grandes, bien que pour l’essentiel ils soient toujours linéaires. Mais en termes de saut de qualité, je pense que le plus évident est ce que le combat a eu. Pour commencer, il y en a assez une plus grande variété d’ennemis, chacun avec ses différentes attaques, vitesses, endurance et intelligence artificielle. En ajoutant tout cela, cela signifie que les batailles jusqu’à atteindre les boss finaux deviennent plus amusantes et agréables. A tout cela, il faut ajouter une autre série de changements qui favorisent certains combat plus dynamique à mesure que la caméra change, donnant une impression de plus d’agressivité, et la vitesse d’un Travis plus agile et rapide qui peut basculer entre les quatre types de katanas laser au milieu du combat pour s’adapter à chaque situation. Et comme la cerise sur le gâteau est la possibilité de pouvoir jouer, quoique brièvement, avec deux caractères qui se répètent à partir du premier versement, changeant complètement le style de jeu, les attaques, les habiletés et l’approche de certains combats pour pouvoir sauter l’un des deux, même s’il faut reconnaître que les sauts pourraient être un peu plus précis.

Bien sûr, le plat principal de tout ce qui est la section jouable, sont les combats contre ces 51 assassins qui sont en tête du classement, même s’il faut noter qu’il n’y a pas 51 combats et que plus d’une fois l’intrigue recourt à en charger plusieurs à la fois pour accélérer les choses. Dans les combats contre ces derniers boss, il est également noté que l’équipe a appris des points les plus négatifs du passé en les élevant. Chaque combat offre un élément de différenciation d’une manière ou d’une autreQue le scénario fasse partie du combat, vous vous battez contre plus d’un adversaire en même temps, un combat dans un mécha géant ou ayant une partie du combat au dessus d’une moto entre autres, même si la vérité est que ce dernier pourrait sauvé parce que le vélo de Travis ne se caractérise pas par sa capacité à bien gérer avec précision.

Voir également

Et enfin, celui que je considère l’amélioration la plus importante et peut-être pas la plus visible: le rythme de jeu. Conscient de la lourdeur qu’il fallait traverser Santa détruire vide pour aller d’un endroit à un autre, a été remplacé ces promenades pour un menu simple cela nous amène directement là où nous voulons aller. Aussi Les quotas de tickets de combat ont été supprimés, donc si vous voulez juste avancer dans l’histoire, rien ne vous empêche de terminer un match et de sauter dans le suivant. Ce qui se passe, c’est que vous manqueriez alors les mini-jeux d’entraînement et de renforcement dans le gymnase. Oui, je sais ce que vous pensez et vous avez raison. Dans No More Heroes, ils étaient un vrai rock, une fois que vous les avez fait la première fois pour être drôle. C’est précisément pour cette raison que j’ose dire à cette occasion que les emplois secondaires sont amusants ou du moins leur grande majorité. Le blâme pour cela est qu’ils ont été repensés comme petits jeux 8 bits qui prétendent être des jeux NES et que la vérité fonctionnerait très bien par eux-mêmes s’ils avaient été publiés pour la première console Nintendo. Variés, simples, courts et remplissent parfaitement leur fonction de nous donner de l’argent en bonne quantité à dépenser pour acheter de nouvelles épées ou vêtements pour mettre Travis à notre goût.

No More Heroes 2: Desperate Struggle – La vengeance est servie sur une assiette froide

Finalement: No More Heroes 2: Desperate Struggle rassemble tout ce qui a fonctionné depuis le premier opus et l’améliore, en rejetant les choses grinçantes en cours de route et en proposant de bien meilleures alternatives, tout cela sans perdre l’essence une seconde et définir ce qu’est No More Heroes. Hooligan, comique et même plongé dans le couple de scènes qu’il se permet d’être. La deuxième aventure de Travis fait un pas en avant dans la qualité que nous verrons si la troisième est capable d’égaler.

Nous avons analysé No More Heroes 2: Desperate Struggle grâce à un code numérique fourni par Marvelous Entertainment. Version analysée: 1.0.1

Plus et mieux, mais aussi de moins en mieux

Faire une suite à un jeu culte est délicat. Tout léger changement que vous faites, vous courez le risque de briser cette magie. Cependant, No More Heroes 2: Desperate Struggle préserve tout le bien et améliore tout le mal de sa préquelle sans perdre un peu de son charme.

AVANTAGES

Plus et mieux dans tous les aspects

Corrige les problèmes de rythme du premier

Être capable de jouer avec d’autres personnages

LES INCONVÉNIENTS

Les astuces qu’il fait parfois pour gravir plusieurs positions à la fois. Nous voulons faire 51 combats!

Les sections où vous devez sauter. Il y a six sauts comptés mais ils frustrent beaucoup

Ai-je déjà dit que le combat à moto était directement mal planifié?

en relation