Alors que l’ère actuelle des jeux vidéo a vu beaucoup de rééditions de consoles précédentes, on sait que dans de nombreux cas, le processus d’émulation et l’attention aux détails ne sont pas adéquats et essaient seulement de faire fonctionner le jeu. Malgré cela, il y a des passionnés qui prennent le retour de ces titres au sérieux et parmi eux M2 est l’un des studios qui a forgé son histoire avec la qualité qu’ils mettent dans leurs projets et après sa participation avec SEGA, il y a l’intention de continuer collaborer.

Après avoir donné vie aux jeux des séries SEGA Genesis Mini et SEGA Ages, le studio japonais M2 a célébré les débuts d’Herzog Zwei, marquant la dernière de la série de jeux vintage de SEGA, et en a profité pour réaffirmez votre engagement envers l’entreprise japonaise. A travers son compte Twitter officiel, M2 a confirmé son intention de continuer à travailler sur les projets SEGA et bien qu’il semble qu’il n’y ait toujours rien de concret, il a invité les fans à être au courant des prochaines annonces.

Merci pour le grand art et votre soutien continu! Bien que nous ayons conclu la série SEGA AGES avec Herzog Zwei, nous nous attendons à une collaboration plus approfondie entre M2 et Sega. Restez à l’écoute, et nous vous souhaitons des AGES de plaisir! https://t.co/JjcgsD5QZi – 有限会社 エ ム ツ ー (@ M2_game) 28 août 2020

L’histoire de M2 ​​dans l’industrie comprend son travail dans le développement de consoles telles que Game Gear Micro, SEGA Genesis Mini et TurboGrafx-16 Mini. Il a également participé à l’émulation et au traitement de retour de la série 3D Classics pour Nintendo 3DS et est responsable de la série SEGA Ages depuis l’époque de PlayStation 2.

