En 2012, après un développement indépendant et une sortie discrète rappelant le contexte dans lequel Five Nights at Freddy est sorti, Père fou il est venu gratuitement aux PJ japonais, prêt à semer la panique dans tout le pays. Et il l’a compris. Le jeu a connu un succès remarquable et est finalement devenu une proposition culte qui lui a permis, grâce aux efforts de ses propres fans, d’être localisé dans d’autres langues, y compris le chinois et l’anglais. Maintenant, après être passé par Steam en 2016, la société de développement SEN et son éditeur Playism, ont annoncé que le remake de Mad Father est disponible sur Nintendo Switch via l’eShop à partir du 5 novembre avec meilleurs graphismes et plus de niveaux, mais pas de traduction en espagnol.

Père fou est un jeu vidéo d’horreur japonais à l’esthétique Pixel art et une inspiration clairement basée sur l’anime. Le remake qui viendra sur l’hybride Nintendo vous permettra de jouer à la fois en mode portable et à la télévision, où il a éliminé les barres latérales inconfortables que l’original présentait. Il comprend également une révision de la carte classique et introduit un système de menu simplifié et intuitive, fonction de filtre de bruit et, pour la première fois, les personnages auront une voix.

Mad Father, l’histoire d’une famille stupide

Dans Mad Father nous prendrons le relais Aya Drevis, une fillette de 11 ans sans mère qui vit avec son père dans un manoir caché dans les montagnes allemandes. A la veille du premier anniversaire de la mort de sa mère, un rugissement soudain réveille Aya au milieu de la nuit et, alertée par les cris, elle se rend au laboratoire où travaille son père (et où il ne l’a jamais laissée entrer) pour découvrir que là il n’y a personne, ou rien, et que horribles expériences que son père exécutait sont maintenant lâches partout dans la maison. Pour survivre, nous devrons explorer le manoir avec soin, mais nous ne serons pas sans protection: dans chaque scénario, nous trouverons des objets qui nous aideront, des bouteilles contenant des globes oculaires à tronçonneuses mortelles qu’Aya peut à peine tenir.

Ce remake vise à clarifier les inconnues que le jeu original a été laissé dans le pipeline en ajoutant le mode sanglant (Mode BLOOD), qui sera disponible après avoir terminé le titre et nous mettra dans la peau de l’un des personnages de l’histoire principale, le garçon blond, pour redécouvrir un manoir profondément changé et plonger dans les secrets que la mère d’Aya cachait.

Voir également

Mad Father est désormais disponible dans l’eShop au prix de 8,99 €. Si vous n’êtes toujours pas sûr, voici un extrait de 40 minutes de jeu cela effacera tous vos doutes.

en relation