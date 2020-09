Ghost of Tsushima reste parmi les premières places, accompagné de deux classiques sur les charts.

Comme de coutume cette année, et après un mois de juillet avec des chiffres importants pour l’industrie, les ventes de jeux vidéo dans le États Unis ont augmenté en août par rapport aux données de 2020. Cela se reflète dans le dernier rapport du NPD Group (via Venture Beat), où ils soulignent également que Madden NFL 21 et UFC 4 ont été les Les jeux les plus vendus d’août aux États-Unis, même si nous commencerons par les données.

Les ventes de jeux vidéo, consoles et accessoires sur le territoire se sont élevées à un total de 3,3 milliards de dollars au cours du dernier mois, un 37% de croissance contre 2,4 milliards en 2019. Sur le total, les ventes de logiciels ont contribué pour 2,9 milliards, soit une augmentation de 37% d’une année sur l’autre. Et en général, les ventes du secteur tout au long de l’année ont augmenté de 23% par rapport à 2019, pour un total de 29,4 milliards de dollars de janvier à août inclusivement.

En ce sens, et comme nous vous l’avons informé hier, Nintendo Switch a établi le nouveau record historique de ventes du mois d’août aux États-Unis pour une console, au-dessus des chiffres de la Wii en 2008. Bien qu’également souligne la croissance des accessoires et du contenu numérique. «Le contenu numérique pour consoles, le contenu mobile et les abonnements sont parmi les secteurs à la croissance la plus rapide», déclare Mat Piscatella, analyste chez NPD. « Les dépenses en commandes, casques et volants ont chacune nouveaux records en août et pour toute l’année à ce jour. «

En termes de jeux, le mois a été mené par Arts électroniques, avec les nouveaux épisodes de la saga Madden et de la saga UFC au sommet. De son côté, Ghost of Tsushima reste dans le groupe de tête, accompagné de deux noms typiques des listes 2020: Call of Duty: Modern Warfare et Animal Crossing: New Horizons. Deux noms qui, en plus, sont respectivement les deux jeux les plus vendus de l’année à ce jour sur le territoire. Voici les 10 jeux les plus vendus en août aux États-Unis:

Top 10 des États-Unis en août (classement précédent)

Madden NFL 21 (nouveau)

UFC 4 (nouveau)

Appel du Devoir Guerre Moderne 2)

Fantôme de Tsushima (1)

Animal Crossing: Nouveaux horizons * (5)

Aventure en forme d’anneau (6)

Mario Kart 8: Deluxe * (8)

Super Smash Bros.Ultimate * (9)

Paper Mario: Le roi de l’origami * (3)

Mortal Kombat 11 (7)

* N’inclut pas les données de ventes numériques.

Si tu veux mieux savoir les deux leaders du mois Aux États-Unis, c’est notre analyse de Madden NFL 21, accompagnée également de l’analyse de l’UFC 4.

