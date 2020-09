Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

04.09.2020 à 18h57

Votes utilisateur sur Métacritique ont réclamé une nouvelle victime, avant qu’elle ne soit The Last Of Us Part II, maintenant c’était à son tour de Madden NFL 21, réussissant à battre le record établi pour la pire note à 0,3, avec plus de 3500 critiques négatives de la part des joueurs.

Certaines critiques concernent simplement la pêche à la traîne, mais il y en a d’autres qui remettent vraiment en question EA pour le lancement d’un jeu plein de bugs, pas digne de la qualité d’un titre AAA, faisant même planter certaines consoles. Une autre grande plainte des utilisateurs est le manque d’innovation dans le titre.

EA mentionné plus tôt qu’ils publieront un gros patch comme la saison de la NFL, nous verrons si cette mauvaise qualité de l’entreprise ne s’est produite qu’avec Madden ou sera répété avec le lancement de FIFA 21 le prochain 6 octobre 2020.

La source: Métacritique

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.