Des années à rêver de LEGO et Nintendo se serrant la main … et cela a fini par arriver! Grâce à LEGO Super Mario, nous avons une collection croissante de Ensembles et poupées officiels basés sur la franchise plombier, qui permet même aux plus jeunes (et “pas si”) petits d’imiter les aventures du héros du Royaume Champignon. Quelle sera la prochaine étape? Un jeu vidéo? Oui, oui s’il vous plaît! Bien que bons, étant fidèles à la réalité, les rêves LEGO des fans vont davantage vers d’autres franchises telles que The Legend of Zelda ou Metroid.

Pour parler des fantasmes des fans, rien de mieux que de flâner dans LEGO Ideas, où récemment un ensemble inspiré de l’univers de Samus Aran gagne de plus en plus en popularité. Son créateur s’appelle L-DI-EGO, et assure qu’il continuera à incorporer plus d’éléments de Metroid à cette proposition proposée qui, au moment où nous écrivons ces lignes et avec encore plus de 500 jours pour sa fermeture, a dépassé le 8500 votes sur 10000 nécessaires Pour que LEGO prenne au sérieux la possibilité de commercialiser cette proposition, bien sûr, s’il parvient à un accord avec Nintendo.

LEGO Ideas, l’endroit où les fans rêvent …

Pour ceux qui ne le savent pas, LEGO Ideas est un portail de LEGO lui-même créé afin que les fans puissent soumettre des propositions pour de nouveaux ensembles ou l’incorporation de nouvelles franchises, tant qu’un nombre considérable de voix est atteint, ou en tenant compte d’aspects tels que le fait que les ensembles proposés peuvent être créés avec des formes et des blocs existants. Jetez un œil à celui proposé par L-DI-EGO, bien que pour créer navire samus, dont le design est inspiré de celui de Metroid II: Return of Samus et a été construit avec environ 948 pièces, peut-être qu’il y a des blocs LEGO pour rendre cela possible, vous verrez d’autres éléments qui ne le font pas. Par exemple, la Morphosphère, qui sort d’un compartiment du navire, simulant que le chasseur de primes en descend sous cette forme, ou la tête de son éternel ennemi, Ridley, construit avec environ 124 blocs LEGO.

Le navire est un VRAI PASSÉ plein de détails

En parlant d’inspiration, certaines formes ont été conçues avec le concept art de Metroid: Other M à l’esprit, tandis que La figurine LEGO de Samus Aran s’inspire du remake de Metroid: Samus Returns, la version la plus mise à jour du personnage à ce jour, bien qu’il ait également pris comme références pour d’autres aspects les jeux vidéo Metroid: Zero Mission et Super Metroid.

Selon le créateur de cette représentation de Metroid, cet ensemble, conçu à l’aide des applications LEGO Digital Designer, Inkscape, Mecabricks et Blender, n’a pas été créé en réponse aux ensembles officiels LEGO Super Mario, comme il a été monté sur Décembre 2019, ni penser à le présenter à LEGO Ideas, même s’il ne sait pas précisément si cette approche officielle avec Nintendo aura un impact positif en concrétisant sa proposition. N’oublions pas que pendant de nombreuses années, les propositions inspirées de The Legend of Zelda ont balayé les votes lorsque la plateforme LEGO Ideas s’appelait LEGO Cuusooo… sans qu’aucune n’atteigne les rayons des magasins.

