ungHo est la société responsable de Ninjala, un titre multijoueur gratuit pour Nintendo Switch dans lequel les joueurs ont la possibilité de jouer une combinaison presque parfaite de succès et de bibelots. Ainsi, l’un des produits qui accompagnent également ce jeu est un série d’animation qui est partagé sur les réseaux sociaux, et à cette occasion celui qui serait son cinquième épisode, “Vous êtes une star!”, où nous pouvons plonger un peu plus profondément dans ce monde et les différents personnages qui l’habitent.

Le cinquième épisode de la série animée Ninjala est désormais accessible à tous

Comme d’habitude, c’est via la chaîne YouTube officielle GungHo que le cinquième épisode de la série animée Ninjala a été partagé. Ainsi, dans ce chapitre, nous accompagnons Emma, ​​une danseuse de rue qui veut atteindre le sommet. Cependant, sa vie change soudainement grâce à Lauren Warren, qui recherche plus que les meilleurs mouvements. Que voulez-vous vraiment? Eh bien, il n’y a pas d’autre choix que de voir cet épisode qui est maintenant disponible!

Voir également

De cette façon, avec un nouvel épisode de la série d’animation Ninjala, nous n’avons d’autre choix que de continuer à profiter (avec beaucoup d’esprit sportif et sans ragequit) chacun des combats passionnants auxquels nous pouvons participer dans ce monde. si doux. Et vous, avez-vous déjà téléchargé ce jeu depuis l’eShop Nintendo Switch?

La source

en relation