Voici une belle idée. Une idée consistant à noter les choses que les gens vont marmonner sur un écran de télévision tout en jouant à des jeux vidéo et en les transformant en littérature.

Il s’agit de Reb Day, qui, en plus de chanter des chansons pop accrocheuses, ne sait pas non plus pourquoi on lui tire dessus:

Si vous êtes sur mobile et que vous ne pouvez pas les voir correctement, les voici:

J’en achèterais un livre entier. Surtout s’il comprenait également des chapitres sur Street Fighter et Mario Kart.