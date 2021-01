Mais ne vous inquiétez pas, Johnny Silverhand garde ses vêtements à tout moment.

Cela a pris plus de temps que prévu, mais certaines choses sont inévitables. Quand il a été annoncé que Keanu Reeves allait faire partie de Cyberpunk 2077, il a fallu peu ou pas de temps aux utilisateurs pour demander à CD Projekt RED s’il pouvait être avoir des relations sexuelles avec l’acteur dans le jeu. Et non, ce n’est pas possible, du moins dans un jeu «vierge» non modifié. Mais sur la version PC, les joueurs ont déjà créé un mod qui vous permet de vous allonger avec Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu, tel que rapporté par Eurogamer.

Cette création, disponible dans Nexus Mods, est l’oeuvre d’un moddeur connu sous le nom de Catmino qui, loin de mettre en place de nouvelles animations ou des fonctions complexes, a opté pour la solution la plus directe pour apaiser les envies de Keanu des joueurs: son mod remplacer les modèles des professionnel (le) s du sexe que l’on peut trouver dans le jeu par le corps de certains des personnages principaux de l’aventure.

Les gens aiment Judy et Panama, qui ont déjà leurs propres scènes romantiques dans Cyberpunk 2077, ou aussi d’autres comme Goro Takemura et Johnny Silverhand, pour ceux qui veulent donner une seconde utilisation à leur bras métallique. Il est important de mentionner que, comme il s’agit d’un simple “remplacement” de modèles, le personnage de Keanu Reeves il reste habillé pendant la scène, vous pouvez donc regarder la vidéo précédente sans crainte. Et il n’utilise pas sa voix, mais celle de l’ouvrier dont il se fait passer. Ou alors ils indiquent d’Eurogamer, bien sûr.

“De nombreuses personnes ont demandé des changements de modèle à la fois pour le joueur et pour les PNJ depuis la première du jeu “, commente Catmino sur le support susmentionné.” Tout ce dont j’avais besoin était de décompresser les fichiers, de changer un fichier pour un autre, de les renommer, modifier un peu los valores hexadecimales, y volver a comprimirlos”. La última versión de este mod llega tan solo un día después de que CD Projekt haya publicado las herramientas para mods de su juego, y en este otro artículo recopilamos 8 mods que te harán disfrutar mucho más du jeu.

Début des remboursements Cyberpunk 2077

Le lancement controversé de Cyberpunk 2077 a incité sa société, CD Projekt, à offrir un remboursement complet du jeu aux joueurs, quelle que soit leur plateforme ou le format dans lequel ils l’ont acheté. C’était un mouvement inouï dans l’industrie, au point que Masahiro Sakurai a prétendu être ému par cet acte. Le fait est que, un mois après la date limite, CD Projekt a déjà commencé à faire des retours.

Pour le moment, la société polonaise effectue des remboursements sur les comptes de ses joueurs, bien qu’ils aient déjà abandonné le fait qu’ils recherchent un moyen pour les joueurs physiques de leur envoyer leurs disques pour compléter le retour, comme cela est naturel dans ces processus. Cyberpunk 2077 a reçu un patch 1.1 ce mois-ci avec des améliorations sur toutes les plateformes, mais si vous n’avez pas encore tenté cette aventure des créateurs de The Witcher 3, voici notre analyse de Cyberpunk 2077 sur PC.

