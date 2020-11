Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/11/2020 11:48 am

Les gars de l’automne et les développeurs de Mediatonic ne sont pas étrangers aux collaborations. Depuis le lancement du jeu, nous avons vu un certain nombre de skins spéciaux qui revigorent la conversation autour de cette bataille royale. Maintenant, a récemment annoncé un costume inspiré de l’oie la plus ennuyeuse de toute l’industrie, c’est-à-dire, Untitled Goose Game.

Ce skin sera disponible le 13 novembre et, bien que Mediatonic ne l’ait pas confirmé, le costume coûtera sûrement 10 couronnes, le prix que ces collaborations ont normalement. De la même forme, Fall Guys a également reçu une mise à jour de mi-saison cette semaine. Cela inclut des variations sur les niveaux actuels et un nouveau scénario composé uniquement de fans.

Dans le passé, nous avons vu skins inspirés de Sonic, GREY, Team Fortress 2, Godzilla et plus. Avec la popularité croissante du jeu, il suffit de voir des collaborations avec les plus grands noms de l’industrie.

Via: Fall Guys

La conception DualSense abandonne une fonction DualShock classique

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.