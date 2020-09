Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sans aucun doute, la situation actuelle des simulateurs sportifs les plus réussis est un phénomène curieux dans l’industrie car malgré les critiques qui ne s’arrêtent pas depuis quelques années, chaque tranche annuelle se vante de ses performances sur le marché après ses débuts. Peut-être que le lien des fans avec leurs équipes et la possibilité de contrôler tout ce qui serait des triomphes difficiles dans la vraie vie est la raison la plus importante et dans le cas de Madden NFL 21, il y a quelque chose d’intéressant.

Electronic Arts a célébré le lancement de Madden NFL 21 en rapportant que cet épisode avait déjà vendu 20% d’exemplaires de plus que l’édition de l’année dernière lors de sa première semaine, un chiffre qui a déjà établi un nouveau record pour la franchise et le confirme, du moins sur le marché , le simulateur de football est une réussite. Précisément, cette annonce intervient au milieu d’une vague de critiques contre Madden NFL 21 et les récents versements de la franchise pour des problèmes techniques, un manque d’innovation et pratiquement pour avoir traîné beaucoup de contenu des années précédentes et le vendre dans un nouvel emballage.

EA: Madden a le plus grand nombre de joueurs de son histoire

Bien que l’environnement ait été hostile avec Madden NFL 21, qui est déjà le jeu mais noté par les utilisateurs sur Metacritic, EA reste festif et déclare dans un communiqué: « Après l’année la plus réussie de l’histoire de la franchise, les fans jouent maintenant plus Madden que jamais. Au cours des dernières semaines, les joueurs ont montré leur passion avec beaucoup de commentaires et un engagement exceptionnel sur Madden NFL 21. Nous apprécions vraiment les fans qui ont joué à Madden NFL 21 et sont ravis de apportez de nouvelles améliorations, du contenu et de nouvelles expériences avec nos mises à jour de service en direct tout au long de l’année. «

Madden NFL 21 est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la dernière livraison de cette franchise.

Restez ici à LEVEL UP.

La source