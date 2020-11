Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Avec l’augmentation de l’utilisation des jeux en nuage, Google a trouvé une opportunité de percer dans le secteur des consoles et a lancé Google STADIA il y a 1 an. La plate-forme n’a cessé d’évoluer depuis lors, mais jusqu’à présent, elle n’est disponible que sur les appareils Android en raison des restrictions d’Apple concernant l’introduction d’une application de ce type sur l’App Store. Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs d’iOS qui souhaitent profiter du service, car aujourd’hui Google a confirmé que Google STADIA est en route vers les appareils Apple.

Comme vous le savez peut-être, au cours des semaines précédentes, Microsoft (xCloud) et d’autres sociétés qui offrent des services de jeu en nuage, telles qu’Amazon (Luna) et Nvidia (GeForce Now) ont eu du mal à apporter leurs services à iOS en raison des politiques d’application Store indiquent qu’il ne peut y avoir que des applications liées à un titre et non une qui en propose plusieurs, comme les services susmentionnés, ce qui les empêcherait d’accéder à ces appareils via l’App Store.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Grâce à GeForce Now, Fortnite pourra revenir sur les appareils Apple.

Google STADIA contournera les restrictions de l’App Store

Cependant, les entreprises recherchent déjà un moyen de contourner ces restrictions. Google est l’un d’entre eux, et aujourd’hui, à l’occasion du premier anniversaire de Google STADIA, la société a confirmé que le service était en route vers iOS. Selon les informations de Polygon, l’application est en route vers les appareils Apple et les premiers tests de compatibilité commenceront à apparaître “plusieurs semaines” plus tard.

Il sera possible pour Google STADIA de fonctionner sur les appareils iOS puisque l’application sera une application Web qui sera obtenue sans avoir besoin de l’App Store, elle ne sera donc pas soumise aux politiques d’Apple.

Enfin, Google a également signalé que les utilisateurs qui précommanderont Cyberpunk 2077 pourront obtenir un ensemble STADIA Premiere Edition, qui comprend un Google Chromecast Ultra et une manette STADIA pour jouer à des jeux sur un téléviseur.

Comme vous l’avez peut-être entendu, la première phase de la prise en charge d’iOS arrive sur Stadia! Restez connectés pour plus à venir. https://t.co/RECHwxl5Iz pic.twitter.com/Yj8bFaAG3R – Stadia (@GoogleStadia) 19 novembre 2020

Que pensez-vous des actualités de Google? Avez-vous imaginé qu’il serait possible que l’application atteigne les appareils Apple? Dites le nous dans les commentaires.

Google STADIA fonctionne sur les PC, les mobiles et les téléviseurs dans certaines régions du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

