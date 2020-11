Les ventes de The Witcher 3 maintiennent les résultats du groupe à flot, en attendant son nouveau RPG.

Le groupe CD Projekt a publié cette semaine les résultats financiers de troisième trimestre de votre exercice, de juillet à septembre 2020. Un trimestre avec chiffres positifs pour l’entreprise malgré les retards de Cyberpunk 2077. Et il faut se rappeler que le RPG en monde ouvert attendu était daté de septembre 2020 il y a deux retards, même si son absence n’a pas empêché croissance des ventes de la société au cours du trimestre.

The Witcher 3 représente l’essentiel des ventes de l’entrepriseDans le nouveau rapport financier publié par CD Projekt, la société polonaise annonce chiffre d’affaires de 104 518 000 zloty au cours du trimestre, soit l’équivalent d’environ 23,37 millions d’euros. Cela suppose un augmentation de près de 13% par rapport aux ventes du T3 2019, où la société souligne la performance continue de The Witcher 3. “Les ventes de The Witcher 3 sur ses 4 plates-formes matérielles continuent à assumer l’essentiel de nos revenus», commente le directeur financier Piotr Nielubowicz, dans des déclarations recueillies par Gamasutra.

GWENT augmente son chiffre d’affaires de 608% sur un anPour expliquer la croissance, le rapport de la société note que GWENT, le jeu de cartes gratuit de la saga The Witcher, a fait grimper leurs revenus de 608% par rapport à il y a un an, compte tenu de ses versions ultérieures sur iOS et Android, ainsi que sur Steam. Les ventes de The Witcher 3 sur Nintendo Switch, un numéro publié après le T3 2019, ainsi qu’une augmentation de son ventes de merchandising et accessoires de jeu suivant la gamme de produits pour Cyberpunk 2077.

Également, Ventes GOG, La plateforme de distribution numérique de CD Projekt, a connu une croissance de 25% en glissement annuel. Pour leur part, bénéfice net de l’entreprise s’élève à 23382000 zloty, soit environ 5,23 millions d’euros, ce qui représente un 57% d’augmentation par rapport à ses bénéfices pour le troisième trimestre de 2019. Bien sûr, si Cyberpunk 2077 avait été publié à ce qui était sa deuxième date de lancement, les chiffres de la société polonaise auraient été beaucoup plus élevés, mais il est tout de même remarquable que vos opérations restent rentables malgré une telle absence notable dans son trimestre.

Il y a des publicités Cyberpunk 2077 dans 55 pays et 34 langues différentesNon seulement à cause des ventes que le jeu aurait apportées, mais aussi à cause des coûts prolongés des campagnes de développement et de marketing pour promouvoir le jeu. Pour vous donner une idée de ce que cela implique, la présentation des résultats indique que des annonces ont été publiées Cyberpunk 2077 et actions promotionnelles dans 55 pays différents et 34 langues différentes dans le cadre de sa campagne mondiale. Ils soulignent également que la bande-annonce de jeu Cyberpunk 2077 publiée la semaine dernière a dépassé 23 millions de vues en 3 jours, et nombreuses collaborations du jeu avec des marques et des produits pour promouvoir votre aventure.

Dans tous les cas, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 est actuellement lancé pour 10 décembre 2020, et ces derniers jours, nous avons pu voir son gameplay sur consoles à travers un nouveau gameplay sur Xbox Series X et One, ainsi que d’autres gameplay ultérieurs sur PS4 et PS5. Si vous voulez entrer dans Night City maintenant et que vous voulez connaître la vie qui vous attend dans la ville, vous ne pouvez pas manquer nos impressions de Cyberpunk 2077 après quatre heures à vos commandes.

