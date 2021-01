Comme nous le savons tous, et s’il y en a qui ne savent pas que c’est rare, nous célébrons actuellement le 35e anniversaire de Super Mario, 35 ans depuis que l’icône Nintendo a fait sa première apparition. Pour cet anniversaire, le Big N a préparé différents événements comme un tirage au sort quotidien pendant 35 jours sur My Nintendo, le lancement de Game & Watch: Super Mario Bros où l’on peut jouer différents titres du plombier moustachu, ainsi que le lancement de Super Mario 3D All-Stars pour Nintendo Switch, une compilation qui est un succès qui comprend trois titres 3D de nos garçons d’anniversaire.

Mario Felino est déjà dans l’eShop

Un autre des titres qui sortira pour commémorer ce 35e anniversaire de Super Mario, est Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un jeu qui sortira prochainement sur Nintendo Switch. 12 février. Comme vous le savez tous, ce nouvel opus des aventures de Mario et de sa compagnie n’est pas si nouveau, car il s’agit d’un portage du titre du même nom que Wii U, mais avec une nouveauté: Bowser´s Fury. On en savait peu sur cette nouvelle extension, jusqu’à il y a quelques heures, puisque finalement Nintendo nous a montré beaucoup plus de détails sur ce que nous allons trouver dans ce Bowser’s Fury, et la vérité est que ça a l’air génial.

Cela fait un moment que l’eShop n’a pas un invité spécial qui court, c’est que nous avons pu voir Mario 64 dans la boutique virtuelle Nintendo. Et nous disons que nous pourrions voir, puisque pour commémorer le lancement de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est maintenant Mario Felino celui qui fait le tour de l’eShop.

Voir également

La vérité est que nous avons hâte de pouvoir rejouer l’une des aventures les plus amusantes de Mario, et plus encore si elle est jouée en compagnie. Nous ne savons toujours pas s’ils introduiront le jeu coopératif en ligne, ce que la version originale n’avait pas. Espérons que le Big N entend nos demandes et les met en œuvre, car cela rendrait le jeu beaucoup plus amusant et génial.

La source

en relation