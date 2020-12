Parfois, nous nous plaignons de la façon dont Nintendo efface l’histoire de la Wii U en publiant absolument tous ses jeux sur Nintendo Switch, ce qui est toujours vrai dans la réalité, mais comment ils ne vont pas le faire en voyant les résultats. Avec les chiffres en main, la Wii U n’a joué que treize millions de chats, assez pour former un petit pays mais en réalité ce nombre était loin d’être suffisant pour que la console triomphe. Avec les ports / Deluxes, Nintendo parvient à toucher beaucoup plus de gens sur Nintendo Switch et à rentabiliser probablement les jeux qui n’avaient pas eu autant de succès sur sa console précédente. Et puis il y a Mario Kart 8 Deluxe. Le truc de Mario Kart 8 Deluxe n’a aucun sens.

Chaque année qui passe, Mario Kart 8 Deluxe se vend plus au Royaume-Uni

Grâce à Christopher Dring, Head of GamesIndustry, nous avons appris que Mario Kart 8 Deluxe se vendait chaque année plus d’exemplaires au Royaume-Uni que l’année précédente depuis sa sortie en 2017. Pas mal pour un jeu originaire de 2014! Non? Nintendo continue de réussir à lancer des jeux tellement excellents qu’ils continuent de se vendre comme au premier jour. De plus, vu comme on le voit, ils se vendent mieux que lorsqu’ils se sont lancés sur le marché. Et je dis, Nintendo, qu’attendez-vous pour lancer un nouveau pack de contenu supplémentaire pour ce Mario Kart? Je ne vous demande plus un Mario Kart 9, juste quelques verres de plus avec de nouveaux circuits et personnages. Bien qu’ils voient comment ils vont sans lever le petit doigt, il est également normal qu’ils ne fassent rien

Rappelons-nous que l’équipe en charge du développement de Mario Karts est la même que celle qui a lancé ARMS en 2017 et depuis lors, ils devraient faire quelque chose que nous ne savons pas pour le moment. Mais Nintendo garde le secret et ils ne sortiront pas tant qu’ils ne le voudront pas.

