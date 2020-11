Mario Kart Live: Circuit à domicile est la dernière proposition de carrière du plombier moustachu et au clair de lune, qui rend notre salon intégré dans un jeu vidéo. Ainsi, ce projet nous donne l’impression de rouler vraiment sur les circuits que nous avons créés, mais l’utilisation de la réalité augmentée a apporté plus d’un casse-tête à ses créateurs, qui ont maintenant expliqué qu’au début ils croyaient ne pas y aller. pour pouvoir intégrer le dérapage dans ce titre. Bien qu’ils soient enfin arrivés, pour que tous les types de joueurs puissent profiter des courses!

Dans une entrée publiée sur leur blog, Velan Studios karthik Bala, les créateurs de Mario Kart Live: Home Circuit, ont expliqué à quel point l’ajout des dérapages semblait “impossible” au début:

En collaboration avec Nintendo, nous nous sommes concentrés sur la sensation de jouer à Mario Kart à toutes les vitesses allant de 50cc à 200cc, tout en conservant les commandes et les fonctionnalités de ces titres, y compris la dérive! L’idée d’ajouter de la dérive au jeu semblait impossible, mais nous nous sommes ensuite rendu compte que c’était un aspect essentiel pour les joueurs de Mario Kart, en particulier pour les experts. Une expérience de week-end que nous avons faite dans les dernières étapes du développement chez Velan, avec quelques suggestions de l’équipe Nintendo, a soudainement ajouté la capacité de dériver, ajoutant ainsi une couche très importante de conduite que les joueurs attendent de Mario. Kart Ce fut un voyage pour apprendre à surmonter nos propres doutes, et c’est ainsi que Mario Kart Live: Home Circuit est devenu le produit qu’il est maintenant. Le dérapage, l’aide à la conduite pour les joueurs plus jeunes ou moins expérimentés, la conduite automatique de Bill Bala, sont autant d’éléments qui ne cessent de nous efforcer de créer une expérience au plus proche d’un authentique jeu Mario Kart.