Au-delà des remasters de la collection Super Mario 3D All Stars et du retour inattendu du Game & Watch, Nintendo nous a surpris en présentant Mario Kart Live: Circuit à domicile, un titre qui changera à jamais la façon dont nous apprécions la franchise emblématique. Nous sommes confrontés à un jeu de réalité augmentée qui cela nous permettra de transformer notre maison en circuit de course avec un kart télécommandé. Nous expliquons l’actualité de cette proposition innovante.

Mario Kart Live: Home Circuit comprend quatre arches et deux signaux de courbe que vous devez placer sur une surface; de préférence au sol pour ne pas provoquer d’accidents. Ensuite, vous devez allumer le kart télécommandé et conduisez-le pour créer le chemin que vous voulez, en passant toujours par les quatre arches. Aussi simple que cela. Le véhicule jouet intègre une caméra frontale qui transmet toutes les informations du circuit au commutateur Nintendo. La console se chargera de le traiter et de le transformer en un circuit virtuel à la manière d’un Mario Kart traditionnel.

Découvrez votre maison sous un nouvel angle grâce aux courses de Mario Kart qui prennent vie sur votre écran. Pendant que vous courez sur le circuit que vous avez créé, d’autres pilotes essaieront d’atteindre la ligne d’arrivée plus tôt. Utilisez les objets que vous pouvez ramasser sur le circuit pour l’arrêter!

Comme vous pourrez vous-même l’observer dans le premier trailer de Mario Kart Live: Home Circuit, il est possible d’utiliser des objets comme des bananes ou des coquillages pour obstruer le chemin de nos adversaires: les sbires de Bowser. Encore plus intéressant, les objets influencent le comportement du kart télécommandé. Par exemple, si nous recevons l’impact d’une coquille, le jouet s’arrêtera temporairement, tandis que l’utilisation d’un champignon augmentera la vitesse.

Le jeu nous permettra de disputer jusqu’à huit coupes différentes et offrira également la possibilité de inviter un autre joueur avec son propre kart. Mario Kart Live: Home Circuit, dont le développement est sous la responsabilité de Nintendo et Velan Studios, sera disponible le 16 octobre sur la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite à un PDSF de 100 $. Vous trouverez deux versions dans les magasins: Mario et Luigi; la seule chose qui change est le caractère du kart. Ce dernier, d’ailleurs, intègre une batterie rechargeable – chargeur inclus.

