Fini l’événement d’Halloween, les citrouilles, les frayeurs, les friandises et les costumes extravagants (bien que le pauvre Boo vive éternellement avec ce regard); et Nintendo voulait nous surprendre et nous faire sentir un peu mélancolique dans Mario Kart Tour avec la saison du coucher du soleil, un nouvel événement dans lequel nous courrons sous la chaude lumière du coucher du soleil, et qui regorge de nouvelles nous montrant dans une nouvelle bande-annonce.

Bande-annonce de la saison du coucher du soleil de Mario Kart Tour

La saison du coucher du soleil commence! Obtenez le maximum d’étoiles et essayez de battre toutes les coupes. De plus, tous les mardis et samedis de cette saison aura lieu l’événement “Des pièces partout”! Cette fois-ci, les récompenses saisonnières incluent… Rubis et Baby Wake! Ceux qui souscrivent au Golden Pass peuvent également obtenir l’aile Hanafuda Mario Jumping.

En plus des récompenses saisonnières, on peut profiter des nouveautés en préparation comme Peach (explorateur), le SUV et le Sunset Wing. Nous pouvons également nous procurer le véhicule commémoratif de la saison, le Turbonu B Atardecer.

Mario Kart Tour Sunset Season Taille du téléchargement Ce sera 112 Mo, et l’événement sera disponible du 4 novembre au 18 novembre, De plus, vous pouvez consulter la page officielle pour en savoir plus sur les détails. De NextN, nous vous recommandons de ne pas manquer l’occasion de gagner de nouvelles coupes et prix tout en profitant des derniers rayons du soleil d’automne. Jusqu’au coucher du soleil!

