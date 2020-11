Si tout cela arrivait avant Mario Kart 8 (Deluxe), je comprendrais toujours. Mais nous vivons en 2020, le huitième volet de la saga des karts du plombier du Royaume Champignon est avec nous depuis plus de six ans et ce que nous avons découvert avec son lancement est quelque chose que nous n’oublierons jamais. Bien sûr, je parle de la mauvaise humeur de Luigi dès qu’il monte dans sa voiture. Un look qui fait peur à tout le monde depuis des années. Et pourtant, Mario a décidé de défier son frère sur Mario Kart Tour. Heureusement, vous ne serez pas seul dans ce défi. Malheureusement Luigi non plus.

Mario Kart Tour est divisé en équipes pour la confrontation de Mario contre Luigi

Tous les personnages de la version smartphone de Mario Kart ont déjà choisi leur camp. Maintenant, vous êtes celui qui doit choisir et décider de soutenir Red Luigi ou Green Mario. Après avoir choisi votre camp, l’objectif suivant est de collecter des jetons, de nombreux jetons, autant que vous le pouvez pour soutenir votre équipe et voir qui gagne. Chaque représentant a partagé une bande-annonce pour présenter les participants de leurs équipes:

La confrontation définitive entre Mario et Luigi débute le 18 novembre, mais pour réchauffer les moteurs une campagne est en cours sur les réseaux sociaux qui donnera plus ou moins de pièces en fonction des retweets que les messages du compte américain et du les japonais, jusqu’à un maximum de 10 000 pièces. Pluie d’argent!

Une campagne de retweet a commencé pour le #MarioKartTour Mario vs. Luigi Tour! Retweetez cette vidéo si vous êtes pour #TeamMario. Les joueurs recevront des pièces égales au nombre total de retweets! (Total des tweets en anglais et en japonais pour les deux équipes. Nombre maximum de pièces: 10 000. Jusqu’au 15 novembre) pic.twitter.com/7AXqvXKMhq – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 13 novembre 2020

Une campagne de retweet a commencé pour le #MarioKartTour Mario vs. Luigi Tour! Retweetez cette vidéo si vous êtes pour #TeamLuigi. Les joueurs recevront des pièces égales au nombre total de retweets! (Total des tweets anglais et japonais pour les deux équipes. Nombre maximum de pièces: 10 000. Jusqu’au 15 novembre) pic.twitter.com/Gfb6c6iKHn Voir également – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 13 novembre 2020

Et maintenant la question obligatoire, allez-vous défendre Mario ou Luigi dans Mario Kart Tour?

