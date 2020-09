Capture d’écran: Nintendo

Mario obtient enfin le traitement Battle Royal dans un jeu multijoueur en ligne appelé Super Mario Bros.35 qui sortira sur Switch le 1er octobre.

Vous y affronterez 34 autres joueurs à travers ce qui ressemble à des niveaux du Super Mario Bros. original pour la NES. Battez les ennemis et ils seront transportés vers les écrans des autres joueurs. Collectez suffisamment de pièces et vous pouvez jouer à une roulette d’objets pour essayer de gagner un bonus. Et comme Tetris 99, vous pouvez sélectionner les adversaires que vos ennemis vaincus vont attaquer, en donnant la priorité à ceux qui ont le plus petit temps restant sur leur horloge ou qui détiennent actuellement le plus de pièces.

Cette année marque le 35e anniversaire de l’original Super Mario Bros.et le jeu ne semble être qu’un hommage d’une durée limitée à l’original. Super Mario Bros.35 sera disponible gratuitement pour tous les abonnés de Switch Online, mais seulement jusqu’au 31 mars 2021, date à laquelle il semble que cela va complètement disparaître.