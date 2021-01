Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Final Fantasy VII Remake a été un succès et la communauté a hâte d’en savoir plus sur ce que l’avenir réserve à cette réinvention du classique. Il n’est donc pas surprenant que des spéculations aient éclaté lorsqu’il a été révélé que Square Enix avait enregistré plusieurs marques liées à Final Fantasy VII.

Comme le rapporte Gematsu, le 17 décembre 2020, Square Enix a déposé les marques “Ever Crisis” et “The First Soldier” au Japon. La société a fait de même le 22 décembre avec le logo Shinra Electric Power Company. Ces enregistrements ont été rendus publics ce matin.

Aucune de ces marques ne mentionne Final Fantasy; Remake de Final Fantasy VII ou Final Fantasy VII. Alors pourquoi pensent-ils qu’ils ont quelque chose à voir avec cette série Square Enix? Comme les fans l’ont sûrement remarqué, ils ont tous au moins un lien avec un élément de la franchise.

Par exemple, Ever Crisis a un nom très similaire à 2 spin-offs de Final Fantasy VII: Before Crisis: Final Fantasy VII (arrivé en 2004 sur mobile) et Crisis Core: Final Fantasy VII (lancé en 2007 sur PSP). D’autre part, The First Soldier semble être une référence à Sephiroth, le principal méchant de Final Fantasy VII.

Enfin, nous avons le logo de Shinra Electric Power Company, qui est une société fictive qui existe dans le monde de Final Fantasy VII.

Des marques qui ont suscité des spéculations parmi les fans

Pour des raisons évidentes, ces journaux ont attiré l’attention des fans de Final Fantasy VII. En fait, beaucoup prétendent qu’ils sont le premier indice de produits en cours de route.

Pour beaucoup, Ever Crisis pourrait être un contenu téléchargeable qui agit comme une sorte de spin-off de Final Fantasy VII: Remake et qui fait partie de la compilation de la série. Quelque chose comme ce qu’était Crisis Core à l’époque. Il y a aussi ceux qui pensent que cela pourrait être le nom de la deuxième partie du projet Remake.

Nous avons également lu aux fans qui croient que The First Soldier sera un produit qui explorera les origines de Sephiroth. Si cela est réel, cela pourrait être un anime, un film ou même un jeu vidéo.

SQUARE ENIX MARQUE LE TITRE “EVER CRISIS” ETES-VOUS SERIEUX ?? Enfants de l’Avent ➡️ AC

Avant la crise ➡️ BC

Crisis Core ➡️ CC

Dirge of Cerberus ➡️ DC

… TOUJOURS CRISE ➡️ CE ABCDE, OH MY ??? pic.twitter.com/plqihNbLFz – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi) 11 janvier 2021

Très bien mes théories pour les marques de commerce de Final Fantasy VII. Ever Crisis sera un CC élargi prenant la place du flashback de Nibelheim. Cloud arrive à Kalm après les événements de FF7R mais son récit inclut désormais Crisis Core. Premier soldat = jeu d’origine Sephiroth pls? – Austin (@hyuponiax) 11 janvier 2021

FINAL FANTASY VII REMAKE PART I EVER CRISIS DLC AAAAA – EVER CRISE (@ErenElCisnes) 11 janvier 2021

Ce qui a retenu notre attention, c’est qu’il semble que les théories des fans ne soient pas passées inaperçues par Square Enix. Ce qui se passe, c’est que peu de temps après avoir commencé, ils ont publié un message suggérant qu’ils pensaient à Cloud Strife. Verrons-nous bientôt une annonce? Esperons-le.

Rappelons que tout ce que nous commentons dans cette section n’est que spéculation. Nous serons à l’affût et vous informerons si ces enregistrements font référence à quelque chose d’intéressant.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces informations? Pensez-vous qu’il y aura bientôt une annonce liée au remake de Final Fantasy VII? Dites le nous dans les commentaires.

Final Fantasy VII Remake est disponible sur PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.