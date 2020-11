Un thriller psychologique qui se déroule dans la campagne italienne, avec le pays divisé entre les alliés et les forces de l’Axe.

L’année dernière, il a été annoncé Martha est morte comme un nouveau thriller d’horreur psychologique se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Une aventure de l’étude italienne LKA qu’il allait avoir des versions de PC, Xbox One et Xbox Series X, bien que maintenant ils soient rejoints par deux autres consoles. Comme annoncé par les responsables lors du gala des Golden Joystick Awards, Martha is Dead viendra également à PS4 et PS5.

Situé dans la campagne italienne au complet Seconde Guerre mondiale, Martha is Dead raconte l’histoire des horreurs de la guerre commises par les gens. Sur les rives d’un lac se trouve le corps d’une jeune fille: Martha, la fille d’un officier allemand, noyée de son vivant et avec son corps profané. Dans la peau de sa sœur jumelle, nous devrons affronter les conséquences de sa mort alors que nous affrontons nos problèmes internes, alors que les effets de la guerre se rapprochent de plus en plus.

“Maintenant que les joueurs ont le consoles de nouvelle génération entre ses mains, il est passionnant de voir Martha is Dead prendre forme pour la PlayStation et la famille d’appareils Xbox », dit-il. Leo Zullo, PDG de l’éditeur Wired Productions. “Le jeu plonge dans le style caractéristique du développeur LKA, composé d’histoires profondes et multidimensionnelles. “

«Dès le début, nous voulions que ce soit une version multiplateforme qui relever la barre que l’on attend d’un studio indépendant fonctionnant avec du matériel et des PC de dernière génération “, précise le responsable. Développé avec Unreal Engine 4, Martha is Dead sera disponible en une date à préciser en 2021. D’ici là, et suite à cette annonce, nous vous invitons à revoir notre analyse de la PlayStation 5 avec toutes les informations sur la nouvelle console, ainsi que ces impressions complètes du contrôleur DualSense.

En savoir plus: Martha is Dead, PlayStation 5, PS5, PS4, Terror et World War II.

