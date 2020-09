À un certain moment, l’univers sans Spider-Man de Sony va éclipser l’univers cinématographique Marvel, qui contient en fait le web-slinger. Un autre projet est en cours chez Sony, utilisant un personnage de la franchise Spider-Man. Ce n’est pas un nouveau film, cependant. Au lieu de cela, il vise à être une émission de télévision en direct.

Selon un rapport de Variety, Sony et Marvel développent une série sur Silk, autrement connue sous le nom de camarade de classe coréenne-américaine de Peter Parker, Cindy Moon. De manière choquante, elle se fait également mordre par une araignée radioactive, ce qui lui confère des pouvoirs spéciaux. Dans les bandes dessinées, elle a été piégée pendant des années dans un bunker secret pour la protéger d’un gars qui traque les araignées, ce qui est une longue histoire en soi. Elle devient alors un super-héros à part entière sous le nom de Silk. Le personnage a été introduit pour la première fois en 2014, dans la bande dessinée The Amazing Spider-Man # 1. Il convient également de noter qu’il a été rapporté en 2018 qu’un film Silk était en cours de développement.

Si l’émission télévisée devenait une réalité, ce ne sera pas la première fois que Moon apparaîtra dans un projet d’action en direct. Tiffany Espensen a joué une version du personnage dans Spider-Man: Homecoming, dans lequel elle faisait partie de l’équipe de décathlon académique de Peter. À ce stade, rien n’indique si Espensen reprendrait le rôle, ce qui lierait le projet au MCU.

Lauren Moon (Good Trouble, Atypical) est en pourparlers pour écrire le projet, tandis que les réalisateurs de Spider-Man: Into the Spider-Verse Phil Lord et Chris Miller sont producteurs exécutifs.

Silk rejoint une longue liste de projets basés sur Spider-Man en cours chez Sony. Il existe également des films Spider-Woman, Kraven the Hunter et Madame Web qui seraient en cours de développement. De plus, des films Morbius et Venom sont en route, ainsi que des suites de Spider-Man: loin de chez soi et Spider-Man: dans le Spider-Verse.