En 2019, merveille conclut enfin un cycle important de son univers cinématographique avec Avengers: Fin de partie. Bien que tous les fans ne soient pas satisfaits de la fin donnée à chaque personnage, celui qui a eu le plus d’acceptation était celui de Steve Rogers, alias Captain America.

Eh bien, il s’avère que merveille J’envisageais de remplacer Chris Evans, acteur qui donne vie au personnage, pour quelqu’un d’autre. Plus précisément, la société de production voulait trouver une autre personne qui pourrait jouer l’ancienne version de Rogers que nous voyons à la fin du film. Cela a été révélé Anthony Mackie, acteur de Falcon:

«Ils voulaient en fait remplacer Chris Evans par un vieil acteur. Ils ont amené comme trois acteurs. Aucun d’eux n’avait réellement le visage de Chris. Ils ressemblaient à George Clooney. Il allait avoir 95 ans et il serait toujours beau, tu sais? Ils ont donc décidé de faire appel à l’équipe de maquillage et de prothèses pour lui donner l’air vieux. Et à cause de ce qu’est un bon acteur Chris, cela a fonctionné. “

Joe et Anthony Russo, Réalisateurs, ils ont combiné le maquillage avec le CGI pour donner à Steve le look parfait et ainsi ne pas ruiner le poids émotionnel de cette scène.

