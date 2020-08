Les super-héros de merveille Ils se rapprochent de plus en plus d’être présentés dans une proposition spectaculaire qui nous garantit non seulement une histoire des plus intéressantes, mais aussi un gameplay que beaucoup apprécient avec la possibilité de pouvoir jouer avec des amis et se battre en véritable équipe contre des hordes de méchants. Bien sûr, dans un jeu qui consiste à parier sur le « Jeu en tant que service », donc Square Enix est clair sur ses plans pour ce projet ambitieux.

Grâce à un rapport financier, le président de la société, Yosuke Matsuda, dit que les attentes avec ce titre sont vraiment élevées. Par conséquent, il est clair que le jeu il ne se limite pas uniquement au contenu que nous devons voir lors de son lancementAu lieu de cela, les joueurs doivent être préparés à tout ce qui viendra plus tard. En fait, il prévoit qu’il est prévu d’ajouter un contenu très puissant après le lancement.

Avec ces plans cherchent à maintenir la viabilité commerciale comme il s’agit d’un jeu en tant que service, vos opérations après la mise en ligne du jeu seront essentielles. Ils espèrent susciter l’enthousiasme de la communauté des joueurs et leur donner une belle opportunité non seulement pour ce dont ils pourront profiter au départ, mais aussi avec le prochain contenu qui sera disponible.

Marvel’s Avengers sera disponible À partir du 4 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’un des titres dans lequel on peut incarner les courageux Avengers, ce groupe de héros qui n’hésite pas à s’opposer à tous les méchants prêts à détruire la Terre et à menacer le bien-être de l’humanité. Bien sûr, tout cela à partir d’un point où les joueurs doivent collaborer et travailler ensemble pour surmonter chaque défi comme le feraient ces héros imposants.