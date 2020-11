Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie du jeu vidéo a beaucoup changé depuis cette époque où les adaptations de bandes dessinées ou de films de super-héros n’étaient plus qu’une extension pour exploiter une franchise avec des propositions simplistes et sans substance. Aujourd’hui, des séries comme Batman: Arkham et des jeux comme Marvel’s Spider-Man sont considérés comme un standard de ce qui est recherché dans ce type de titres, montrant que l’histoire en est déjà une autre. Malheureusement, la tentative de Square Enix et Crystal Dynamics contre Marvel’s Avengers confirme leur échec.

Aujourd’hui, Square Enix a publié son rapport financier qui, comme cela s’est produit à plusieurs reprises ces dernières années, est plein de mauvaises nouvelles. En ce sens, la société japonaise a confirmé que les ventes de Marvel’s Avengers, l’un de ses jeux les plus importants de l’année, n’ont pas répondu aux attentes et jusqu’à présent, ses ventes représentent 60% de ce qui avait été estimé avant son lancement. . Comme le souligne l’analyste indépendant Benji Sales, la mauvaise performance des Avengers de Marvel sur le marché était telle qu’elle a causé des pertes pour la division HD Games de Square Enix, en fait, on estime que le développement du jeu a coûté 100 millions de dollars et même le date baría ne s’est vendu qu’à 3 millions d’exemplaires, chiffre non attendu pour un produit de l’une des franchises les plus réussies de ces dernières années.

Marvel’s Avengers de Square Enix a manqué les attentes en ne vendant que 60% du plan Cela a également contribué à une perte pour la division HD Games En faire un GAAS n’aurait peut-être pas été la bonne décision. Nous avons vu avec Spider-Man une expérience solo concentrée fonctionnant pour Comic Heroes https://t.co/D0jHZgoOzM – Benji-Sales (@BenjiSales) 6 novembre 2020

La deuxième partie de Final Fantasy VII Remake sera-t-elle retardée?

D’autre part, les mauvaises nouvelles se sont poursuivies dans le rapport Square Enix, la société ayant rapporté qu’en raison de la pandémie COVID-19, les processus de développement des jeux dans lesquels il fonctionne ont été affectés, de sorte que les nouvelles fenêtres le lancement pourrait avoir lieu au cours des exercices 2022, 2023 et au-delà. Bien que les noms des jeux en développement n’aient pas été révélés, les alertes ont été allumées autour de la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake car bien qu’il n’ait pas de date de sortie, il pourrait s’agir de l’un des jeux concernés par cette annonce.

Via Square Enix L’impact de la pandémie COVID sur le développement a retardé certains de leurs lancements prévus à l’exercice 2022, 2023 et même plus tard pic.twitter.com/uYgQ59lLSM – Benji-Sales (@BenjiSales) 6 novembre 2020

Marvel’s Avengers est disponible sur PS4, Xbox One et PC et devrait être publié, à un moment donné, pour PS5 et Xbox Series X. La promesse de Crystal Dynamics est que plus de contenu arrivera bientôt, mais la vérité est que les joueurs ont perdu le intérêt pour cette livraison.

