Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a fait ses débuts il y a quelques jours au Mexique et dans d’autres régions pour PlayStation 5 et PlayStation 4 et aujourd’hui, il est enfin disponible pour ces 2 plates-formes dans le monde entier. Pour commémorer le lancement de ce titre, plusieurs objets de collection inspirés du design du héros arachnide qui joue dans le dernier jeu Insomniac Games ont été annoncés.

L’une des collaborations sera avec la société d’objets de collection Funko, qui lancera une ligne de Funko Pop! Composé de 3 nouvelles figurines Spider-Man, mettant en vedette l’apprenti de Peter Parker, Miles Morales.

Le premier modèle est celui de Miles Morales avec son costume noir traditionnel avec du rouge et le second présente le costume TRACK, dans lequel le blanc prédomine. La troisième version est une variante du costume conventionnel, seulement ce sera Chase Limited Edition et le seul moyen de l’obtenir est d’être très chanceux, car 1 personne sur 6 qui achète la version du costume traditionnel recevra le même modèle, mais sans masque.

Ces chiffres, selon GameStop, seront mis en vente jusqu’au 4 mars 2021, coûteront 11,99 USD et peuvent déjà être précommandés.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Marvel’s Spider-Man est l’un des rares jeux PlayStation 4 à avoir déjà vendu plus de 20 millions d’unités.

Une incroyable figurine d’action Miles Morales est en route

En outre, la société d’objets de collection Hot Toys (via Sideshow Collectibles) a annoncé une fantastique figurine inspirée de Spider-Man: Miles Morales de Marvel pour commémorer sa récente première.

La société a révélé qu’elle mettrait en vente une figurine de Miles Morales à l’échelle 1: 6, elle aura donc une hauteur de 29,5 cm. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, il s’agit d’une figurine articulée haut de gamme, car elle possède plus de 30 points d’articulation qui vous permettront de la mettre dans différentes poses et de très bons détails.

La figurine comprend une variété d’accessoires interchangeables, parmi lesquels 4 paires d’yeux, différents types de toile d’araignée, des vêtements d’hiver et un sac à dos qui comprend le mignon Spider-Cat.

Cet objet de collection sera un peu plus cher, car il est vendu 270 USD ou 5761 USD sur la page officielle Sideshow Collectibles. Le chiffre a une date de livraison estimée entre janvier et mars 2021.

Nous vous laissons avec une galerie d’objets de collection Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Objets de collection Funko Pop! et Hot Toys de Spider-Man: Miles Morales

Quel article avez-vous le plus aimé? Essaierez-vous d’en obtenir? Dites le nous dans les commentaires.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a fait ses débuts le 12 novembre exclusivement sur PlayStation 5. Vous pouvez en savoir plus sur lui en visitant son dossier ou en consultant notre critique écrite.

