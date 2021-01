Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 9h27

Ça ne fait aucun doute que Cyberpunk 2077 c’est l’un des jeux les plus controversés et les plus controversés de l’année écoulée, et avec raison. Malgré l’excellent travail que vous avez fait CD Projekt RED, personne ne peut nier que le titre ne fonctionne tout simplement pas bien sur du vieux matériel. Maintenant le légendaire Masahiro Sakurai Il a décidé de partager son opinion sur le jeu, et ici vous pouvez découvrir ce qu’il en a dit.

Sakurai il a joué à la version PC et prétend avoir rencontré de nombreux bugs. Depuis, il est passé à la version de PS4 Pro, dans lequel il prétend avoir une expérience douce. Mais que pensez-vous du jeu? Eh bien, il le considère comme “quelque chose d’un rêve” et si ambitieux que vous ne pouvez pas imaginer la quantité de travail qui y est allée.

Cyberpunk 2077 est un jeu de rêve. Il m’a demandé combien de planification et de production étaient nécessaires. Avoir un lancement AAA multi-plateforme est quelque chose que j’ai trouvé merveilleux. Traiter les remboursements est quelque chose qui m’émeut aussi. Ce genre de sincérité est quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant. J’ai soutenu ce jeu du fond du cœur en traitant honnêtement les remboursements. “

Et bien que cela semble être quelque chose d’impossible, CDPR n’exclut toujours pas l’idée de porter Cyberpunk 2077 sur le commutateur, même si ce serait sans aucun doute une tâche extrêmement complexe.

