Masahiro Sakurai est le directeur de Super Smash Bros.Ultimate, l’un des jeux les plus populaires sur Nintendo Switch, qui a également généré une large communauté. Ainsi, le créateur japonais a un chronique dans le magazine japonais Famitsu, dans lequel il réfléchit généralement à divers aspects de sa saga de combats croisés, et cette fois, puisque le plus gros ajout récent a été Steve et le reste de Éléments du monde Minecraft, Sakurai a également laissé quelques mots à ce sujet qui est devenue sa Publication 651.

Le 1er octobre 20202, à 23 h (heure locale japonaise), Twitter s’est arrêté au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Rien n’a pu être posté ou vu pendant longtemps. Cependant, une fois le problème résolu, nous avons reçu une réponse impressionnante de la part de personnes du monde entier.

Et maintenant, Minecraft est arrivé à Super Smash Bros.Ultimate! La nouvelle a été publiée au moment où j’ai mentionné; nous n’avions jamais connu de situation où le compte officiel de Nintendo était incapable de publier des tweets.

À présent, la vidéo et le DLC «Sakurai présente Steve & Alex» devraient sortir maintenant, et les joueurs auront probablement trouvé de nombreuses nouvelles façons de jouer avec eux. J’espère qu’il n’y a pas eu de bugs …

Il y a plusieurs lunes, on m’a demandé si je pouvais introduire Minecraft dans Super Smash Bros.Ultimate d’une manière ou d’une autre. C’était une idée très folle, basée sur le jeu original, mais au moins les combattants et les scénarios étaient faciles à présenter. C’était très facile à considérer et je pouvais dire que je comprenais assez bien les sources. Cependant, plus nous fabriquions d’éléments comme Minecraft, plus ils étaient difficiles à créer et plus nous étions loin de tout faire fonctionner. Mais ce que nous finissons par créer, c’est un combattant qui a des mouvements intéressants, qui peut s’accrocher à d’autres combattants et qui maintient son attrait d’origine. Ce combattant est Steve.

Bien qu’il soit également un personnage de Microsoft, la société qui en est responsable est totalement différente de celle en charge de Banjo et Kazooie. Lorsque nous avons présenté l’idée à Microsoft, ils l’ont bien aimé.

Je ne pense pas que les recrues puissent très bien s’adapter à Steve. Ils devront apprendre à le porter. Étant donné que Minecraft a une grande base de fans, la barrière à l’entrée devrait être aussi basse que possible, non? Et bien non. À mon avis, simplifier un personnage original, le rendre moins intéressant et le transformer en combattant médiocre n’est pas une chose raisonnable à faire. De plus, si vous y réfléchissez, Minecraft est également un jeu assez complexe. Donc, ce que je voulais, c’était mettre en évidence ces caractéristiques uniques.

Les quatre nouveaux personnages sont Steve, Alex, Zombie et Enderman. Zombie et Enderman sont des variantes, sans aucune caractéristique différente. Nous avons introduit le nouveau concept du compteur de matériaux et avons conservé les principaux éléments de Minecraft intacts. Les mouvements spéciaux de Steve consistent à creuser, à fabriquer et à construire des blocs, tandis que ses autres attaques sont également adaptées du jeu original. Concernant les scénarios, nous avons également utilisé le concept de biome, extrait de Minecraft.

Je cherchais en fait un moyen qui permettrait aux utilisateurs de créer leurs propres scénarios dans Minecraft, puis d’importer ces données dans Super Smash Bros. Ultimate… mais j’ai très vite abandonné cette idée. Comme prévu, c’était impossible.

La production musicale a été le plus grand défi auquel nous ayons dû faire face jusqu’à présent dans la série Smash Bros. Pour diverses raisons, nous n’avons pas pu utiliser les morceaux du jeu original! Il y avait plusieurs chansons que nous devions mettre au rebut en essayant d’arranger. Cependant, grâce au travail acharné de nos musiciens, nous avons réussi à garder la sensation Minecraft dans la musique et je pense que le résultat est plutôt bon.

Nous avons également travaillé dur sur la vidéo de présentation de Steve. Tous les problèmes ont valu la peine de voir à quel point les fans l’ont apprécié.

Le tournage du clip de “Sakurai Presents Steve & Alex” a également été difficile. Il y avait de nombreux aspects à couvrir! Ce fut une expérience mémorable, y compris des choses qui ne se sont pas particulièrement bien déroulées.

Et cela résume à peu près tout, pour le bien du magazine. Tous les aspects du développement se poursuivent malgré le stress avec lequel le coronavirus frappe la société. Pourtant, c’est formidable de pouvoir travailler sur des contenus aussi variés, et c’est précisément ce qui me permet de continuer.