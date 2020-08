Mass Effect est l’une des sagas de jeu de rôle les mieux notées de tous les temps par les critiques et les utilisateurs de l’industrie du jeu vidéo. L’histoire de science-fiction et le grand récit de Bioware l’ont gardé au top depuis sa création en 2007 avec le lancement du premier opus de la saga. Depuis le début de l’année il a été rumeur une remasterisation de la célèbre trilogie par EA, mais à ce jour, nous n’avons toujours aucune information officielle de la société FIFA ou Battlefield.

Mais selon les déclarations Dans un podcast vendredi dernier du journaliste de GamesBeat Jeff Grubb, EA prévoit de lancer un « produit non annoncé » en octobre. Le journaliste précise également que « le plan était de l’annoncer début octobre et de le lancer fin octobre », et assure ont vu des preuves pour dire que Mass Effect Trilogy Remastered « C’est réel, mais nous sommes toujours en 2020 et ils ne l’ont pas annoncé. »

Mass Effect 2 | Bioware

Ainsi, les rumeurs sur le lancement de cette remasterisation tant attendue de la saga primée, reprennent du poids avec leurs déclarations. Bien que Grubb lui-même avertisse: « Ce n’est pas encore une garantie, comme si cela n’avait pas encore été décidé, il semble que c’est une possibilité qui est sur la table, mais la dernière que j’ai entendue était octobre, octobre pour les deux jeux », faisant également référence à Escadrons de Star Wars, dont le lancement est prévu le 2 octobre.

Et pour finir, il convient de souligner un fait important. Parmi toutes ses interventions faites sur le podcast, il a laissé entendre que les fans devraient attendre Versions remasterisées des 3 jeux de la série, et ne refait pas. Quoi qu’il en soit, octobre est pratiquement au coin de la rue, donc EA pourrait bientôt annoncer officiellement le titre.