Nous commençons la journée avec une nouvelle qui, si elle est confirmée, ravira sûrement les fans de plus de jeux de combat d’arcade: l’un des croisements entre les guerriers de Capcom et les combattants de SNK pourrait bientôt arriver sur Nintendo Switch. Ce serait à propos de SNK vs Capcom: Match du Millénaire, un jeu vidéo initialement sorti fin 1999 pour Neo Geo Pocket Color et qui, selon le site Web de classification par âge sud-coréen, arriverait bientôt sur Nintendo Switch.

SNK vs Capcom pourrait revenir 15 ans après leur dernier match

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus d’informations à ce sujet et dans l’onglet de la page de classification par âge, nous pouvons à peine lire le titre, une brève description qui dit qu’il s’agit d’un jeu de combat Nintendo Switch avec des personnages SNK et CAPCOM, et la qualification pour les personnes de plus de 12 ans pour l’expression violente mineure (attaques avec les mains, les pieds et les armes contre des personnages humains). Sans grande surprise en ce qui concerne la notation et en Occident, ce serait probablement quelque chose de similaire, donc comptez sur PEGI-13 ici s’il arrive enfin.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, c’est un jeu de combat dans lequel des personnages des deux sociétés se croisent et se battent, tout à fait dans la veine de Marvel vs. Capcom, Tatsunoko vs. Capcom ou Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, pour n’en nommer que quelques-uns. Comme vous pouvez le voir, c’est quelque chose que Capcom aime faire de temps en temps, mais ils le disent à MegaMan dans Super Smash Bros.

Ce qui est intéressant, c’est qu’après avoir sorti des jeux de combat collaboratifs entre 1999 et 2003 (en 2006, ils en ont sorti un autre, mais c’était un jeu de cartes pour Nintendo DS), il semble que SNK et Capcom pourraient être prêts à collaborer à nouveau pour Reprenez cette gloire des jeux de combat d’arcade qui ont conquis le public il y a des décennies. Nous verrons ce qui reste. Ce qui est clair, c’est qu’en attendant un autre éventuel Street Fighter, un tel jeu sera le bienvenu dans l’hybride.

Voir également

À l’origine, SNK vs Capcom: le match du millénaire Il comportait 26 personnages des deux sociétés, dont huit étaient déblocables.

La source

en relation