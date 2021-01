Éditorial: Cinéma / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après une longue période depuis l’annonce d’une adaptation d’Uncharted au monde du cinéma, le film avait reçu une sortie prévue mi-2021 et tout semblait ajusté à cette date et qu’il n’y aurait plus de retards. Malheureusement, aujourd’hui, il a été confirmé qu’il avait subi une crise très importante qui lui ferait ses débuts plusieurs mois plus tard que prévu.

Bien qu’il ait déjà subi quelques retards avant 2020, le film Uncharted semblait l’avoir rendu relativement fluide l’année dernière, largement affecté par la pandémie, qui a retardé le tournage et la sortie de plusieurs bandes.

Tout indiquait qu’il ferait ses débuts, précisément, cette année, et même le compte officiel laissait entendre le 1er janvier que cela se produirait: «Une nouvelle année. Une nouvelle aventure ». C’est pourquoi un nouveau reportage qui révèle que le film a été retardé une fois de plus tombe comme un seau d’eau froide.

Un film inconnu fera ses débuts jusqu’en 2022

Selon les informations de Deadline, Sony vient d’annoncer une série de retards pour ses prochaines productions, dont Cendrillon, Peter Rabbit 2: The Runaway et Ghostbusters: Afterlife. Mais Uncharted attire plus l’attention non seulement parce que c’est celui lié aux jeux vidéo, mais parce qu’il a été le plus touché, puisque sa première au box-office sera reportée de près de 9 mois, donc elle ne fera plus ses débuts en 2021.

La date de sortie ne sera donc pas le 16 juillet 2021, mais le 11 février 2022. C’est très malheureux, surtout si l’on tient compte du fait que son enregistrement était déjà terminé.

Que pensez-vous de ce nouveau délai? Vous attendiez-vous à ce que la bande fasse ses débuts cette année? Dites le nous dans les commentaires.

