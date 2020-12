Le titre de réalité virtuelle de Respawn Entertainment vous plongera directement dans l’action de la Seconde Guerre mondiale.

Il y a longtemps, c’était l’époque où le Seconde Guerre mondiale C’était le décor préféré du jeu de tir de guerre, mais avec Medal of Honor: Above and Beyond, vous vivrez des batailles comme jamais auparavant. Le nouveau tireur de Respawn Entertainment, le studio des créateurs de Call of Duty, revient aux racines de la saga EA avec un ajout très intéressant: c’est un jeu de realité virtuel. Et cela ne s’applique pas seulement à votre campagne, mais à une gamme complète de modes multijoueurs qui sont maintenant montrés sur vidéo.

La nouvelle bande-annonce de gameplay Medal of Honor: Above and Beyond se concentre sur les sections en ligne de ce jeu de tir de guerre. Au-delà de leur campagne militaire, les joueurs dotés d’un casque de réalité virtuelle peuvent se lancer directement dans l’action avec cinq modes multijoueurs différents, dans les arènes de combat à travers l’Europe. Tout cela dans des jeux avec jusqu’à 12 joueurs, pouvant jouer contre des humains ou contre l’IA, tout en on apprend à recharger à la main Chaque arme différente de l’époque, nous avons affiné notre objectif et démontré nos compétences de combat.

Mieux encore, Medal of Honor: Above and Beyond figurera fonctions de lecture croisée entre les utilisateurs d’Oculus et les joueurs Steam utilisant les appareils d’autres entreprises. En ce qui concerne la modes multijoueurs, et comme nous l’avons mentionné précédemment, il y aura cinq types de jeux différents, que nous énumérons ci-dessous avec leur description officielle proposée par Oculus:

MoH: Au-dessus et au-delà des modes multijoueurs:

Mad Bomber – Gagnez des points en tuant des bombes et en désamorçant des bombes.

Domination: contrôle de zones dans une vaste zone.

Match à mort par équipe: Classic Team Action Le gagnant est celui qui a le plus de pertes!

Duel à la mort: chaque soldat se bat seul.

Blast Radius: King of the Hill, avec une touche explosive. Dominez la zone avec un lance-roquettes.

Nous vous rappelons que Medal of Honor: Above and Beyond sera disponible sur Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index 11 décembre de cette année. D’ici là, nous vous invitons à revoir les jeux de réalité virtuelle les plus populaires du moment, et si vous êtes intéressé par les jeux Respawn et que vous n’avez pas essayé leur aventure réussie incluse dans EA Play, vous ne pouvez pas manquer notre analyse Star Wars Jedi: Ordre déchu.

