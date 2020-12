Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 15h50

Chaque jour, nous voyons de plus en plus de jeux qui occupent un espace ridicule sur une console. Bien qu’il semblait que rien n’allait battre Call of Duty: Warzone et ses presque 200 Go, il a été récemment révélé que vous aurez besoin de plus de 300 Go pour pouvoir installer Medal of Honor: Above and Beyond.

Above and Beyond sera une expérience qui mènera la série à la réalité virtuelle, et Pour ce faire, vous avez besoin de 340 Go d’espace disponible. Il est important de mentionner que cette exigence monumentale n’est utilisée que pour l’installation, et après ce processus, le jeu n’occupera que 170 Go sur le disque dur.

La raison de cette décision est due au processus de décompression des matériaux déchargés. Une fois cette tâche terminée, les fichiers seront organisés de manière à ce que Above and Beyond prenne moins de place. De même, Respawn Entertainment, les développeurs, ont déclaré que les futures mises à jour n’augmenteraient pas considérablement l’espace du jeu.

D’un autre côté, les exigences recommandées pour télécharger Medal of Honor: Above and Beyond sur PC ont été partagées, et ce sont:

-Intel i7 9700K (ou similaire).

-16 Go de RAM DDR4.

-Nvidia GTX 2080 ou supérieur.

-340+ Go d’espace pour décompresser / installer; 170 Go une fois installé; SSD ou NVMe est recommandé.

Medal of Honor: Above and Beyond sera disponible le 11 décembre sur Steam et Oculus VR. Sans aucun doute, ce titre s’annonce comme la prochaine grande étape de la réalité virtuelle.

