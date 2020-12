Plus de 340 Go gratuits pour l’installation et avoir au moins un RTX 2080, entre autres exigences.

Medal of Honor: Above and Beyond pour VR sera disponible plus tard cette semaine sur les appareils Oculus, HTC et Valve. Et, faire véritable honneur à son nom, Le jeu de Respawn va plus loin que tout autre jeu en termes de exigences minimales, tel que publié dans Polygon. Nous vous prévoyons dès maintenant qu’ils n’ont rien de “minimum”.

Les médias susmentionnés rapportent que, dans le guide d’analyse qu’Electronic Arts les a envoyés travailler avec le jeu, la société souligne certaines exigences minimales inhabituelles pour ce jeu de réalité virtuelle. Premièrement, la médaille d’honneur: au-dessus et au-delà occupera environ 170 Go une fois installé, et ils recommandent de le faire sur un SSD. Mais, pour le processus d’installation lui-même – téléchargement et décompression de fichiers – le jeu nécessitera plus de 340 Go d’espace libre.

Exigences minimales pour la médaille d’honneur: au-dessus et au-delà

Processeur: Intel i7-9700K (ou équivalent AMD)

Mémoire: 16 Go de RAM DDR4

Carte graphique: Nvidia RTX 2080 ou supérieure

Stockage: plus de 340 Go d’espace pour l’installation; 170 Go une fois installé; il est recommandé d’utiliser un SSD ou NVMe.



C’est pour le stockage, mais le reste des aspects le jeu n’est pas loin non plus. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les exigences minimales pour Medal of Honor: Above and Beyond sont les équivalent aux exigences recommandées de nombreux autres jeux, y compris les titres de cette année. Et, dès le départ, il faut avoir au moins une carte Nvidia RTX 2080 ou supérieur, ainsi qu’un processeur Intel i7 9700K, ou son équivalent d’AMD.

Heureusement, Respawn garantit à Polygon que la taille de l’installation du jeu ne dépassera pas les 170 Go environ avec les futures mises à jour. C’est quelque chose. Le fait est que, si vous aviez prévu de visiter La Seconde Guerre mondiale en VR, vous feriez mieux de préparer une bonne machine pour cela. Nous vous rappelons que ce nouveau jeu Medal of Honor sera disponible le 11 décembre, et que ses modes multijoueurs ont été récemment présentés avec une bande-annonce.

En savoir plus: Medal of Honor: Above and Beyond, Virtual Reality, Oculus, Htc, Valve Index, Respawn Entertainment et exigences.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');