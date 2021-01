Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Mediatonic n’a pas eu à attendre longtemps pour que Fall Guys devienne un succès. Juste après sa création, il a attiré l’attention des joueurs et, bien que sa popularité ait diminué dans les mois qui ont suivi, il bénéficie toujours de sa juste part d’utilisateurs. Si vous pensez que le jeu a cessé d’évoluer, vous vous trompez, car Mediatonic a de nombreux projets intéressants pour le titre et l’un d’entre eux est de l’amener sur d’autres consoles.

Dans une discussion récente avec GamesIndustry.biz, le co-fondateur et PDG de Mediatonic, Dave Bailey, a clairement indiqué que l’équipe n’avait jusqu’à présent «effleuré la surface» de ce que le Bean Battle Royale a à offrir et a montré qu’il y a un million de façons de faire de Fall Guys le «plus grand jeu télévisé du monde», sa prémisse originale.

L’un de ces moyens consiste précisément à amener le jeu sur d’autres systèmes et Mediatonic a révélé que, bien qu’il n’en ait pas beaucoup parlé, il travaille dur pour y arriver. Aussi, Mediatonic ne le dit pas explicitement mais il est clair qu’il fait référence aux autres consoles disponibles sur le marché aujourd’hui, Nintendo Switch et Xbox One.

«Nous n’avons pas beaucoup parlé de la feuille de route pour cela, mais ce que nous pouvons dire, c’est que nous voulons qu’elle atteigne autant de personnes que possible. Nous voulons qu’il atteigne toutes les principales plates-formes, et nous travaillons dur pour y parvenir », a commenté le développeur.

Vous pouvez jouer à Fall Guys quelle que soit votre console ou celle de vos amis

La bonne nouvelle ne s’est pas arrêtée là, car le développeur a également montré que, parallèlement à l’arrivée possible du jeu sur d’autres consoles, il espère également implémenter simultanément le jeu croisé entre elles afin que les utilisateurs puissent jouer ensemble sans aucune limitation matérielle. Cette option est déjà disponible entre PC et PlayStation 4, mais ce serait une excellente fonctionnalité que, en cas d’atteindre Xbox One et Nintendo Switch, il soit également possible de jouer avec ces utilisateurs.

«Nous voulons atteindre toutes les différentes plates-formes et nous espérons connecter ces plates-formes afin que les gens puissent jouer ensemble. Si nous faisons cela correctement, cela peut être une superpuissance pour d’autres ambitions autour des jeux originaux et de cette entreprise d’édition également », a déclaré Bailey.

Vous attendez-vous à ce que Fall Guys atteigne d’autres plateformes? Sur quelle console l’achèteriez-vous? Dites le nous dans les commentaires.

Comme mentionné par Mediatonic, peu de choses ont été dites sur la possible arrivée de Fall Guys sur d’autres plateformes. Cependant, plusieurs morceaux ont enthousiasmé les fans à ce sujet. Il y a plusieurs mois, des indices ont été révélés indiquant que le jeu pourrait venir sur Nintendo Switch et récemment Xbox a enthousiasmé ses utilisateurs à propos d’un début imminent d’indie sur leurs consoles, mais tout était une erreur.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

