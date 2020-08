Depuis le jeu de société Battle Royale à 60 joueurs Fall Guys: Knockout ultime a été publié, il y a eu un certain nombre d’histoires sur le jeu à venir sur le Switch et d’autres plates-formes à l’avenir.

Bien qu’il y ait eu des signes prometteurs jusqu’à présent, il semble que Mediatonic (le développeur britannique derrière le jeu) soit plus concentré « en ce moment » sur la confiance de la communauté Fall Guys sur PS4 et PC plutôt que sur les ports. Voici ce que le concepteur principal du jeu Fall Guys, Joe Walsh, avait à dire lors d’un récent stream organisé par Gary Whitta (le même gars qui héberge le Traversée d’animaux – Spectacle animalier).

Merci à notre site sœur Xbox pure pour repérer et transcrire les commentaires de Walsh.

«À l’heure actuelle, notre véritable objectif est de rendre les jeux PlayStation et PC aussi bons que possible. Nous devons vraiment renforcer la confiance avec la communauté maintenant et nous assurer qu’elle pense que nous pouvons soutenir ce jeu et le rendre vraiment bon.

C’est donc notre travail maintenant d’être comme, hé communauté – nous savons ce que vous voulez et nous écoutons et nous travaillons aussi dur que possible pour essayer de résoudre le problème, et pour nous de dire simplement: se concentrer uniquement sur son apport à plus de plates-formes », ce n’est pas la bonne chose à faire à ce stade du développement.