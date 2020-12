Environ 900000 consoles ont été vendues grâce au matériel Sony ainsi qu’à Nintendo Switch et Xbox Series X | S.

Nous connaissons déjà les données mondiales sur les ventes de logiciels et de consoles en Royaume-Uni pendant novembre, une période où, on s’en souvient, ils ont atteint les magasins Playstation 5, Xbox série x et Xbox Series S laissant un nouveau panorama du marché. Dans ce sens, Commutateur Nintendo a perdu sa couronne de matériel le plus réussi du territoire au profit de la PS5, ce qui ne s’est produit que trois mois en deux ans.

Ce n’était pas un mauvais mois pour le système parent de Super Mario et The Legend of Zelda. En ce sens, GamesIndustry, selon l’auditeur GfK, rapporte un grand succès de la plateforme durant ces semaines, augmentant sa demande de 96% grâce, notamment, au Black Friday. Aussi, jusqu’à présent cette année, nous voyons une amélioration du nombre de Nintendo Switch jusqu’à 63,1% par rapport à 2019.

Depuis décembre 2013, il n’y a pas eu autant de revenus des consolesEn novembre environ 900.000 consoles ont été vendues, qui est le huitième meilleur mois du tableau historique. En termes de génération de revenus, il faudrait remonter à décembre 2013, pour trouver une période de vente plus lucrative pour l’industrie. À ce moment-là, la PS4 et la Xbox One ont déployé leurs envois de fonds des semaines après leur lancement, le cas se répétera-t-il lors de la campagne de Noël avec PS5 et Xbox Series? Son responsable promettre de nouvelles expéditions, bien que les problèmes d’approvisionnement devraient persister pendant encore plusieurs mois.

Il y a quelques jours, en revanche, le portail Video Games Chronicle: VGC plaçait le succès de la PS5 dans ses 48 premières heures de vie sur plus de 250000 consoles.

GamesIndustry consacre également un espace pour parler des achats de jeux vidéo, avec plus de 2,38 millions d’exemplaires au format physique vendu en novembre, Nintendo Switch étant la plate-forme numéro un au-dessus de la PS4. Nintendo a également été l’éditeur le plus titré de novembre, suivi d’Ubisoft. Ci-dessous, vous pouvez voir le top 20 complet des titres les plus réussis du mois dernier.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Assassin’s Creed Valhalla

FIFA 21

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Watch Dogs: Légion

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Mario Kart 8: Deluxe

Minecraft (commutateur)

Super Mario 3D All-Stars

Fortnite: le dernier lot de rire

Aventure en forme d’anneau

Les Avengers de Marvel

Donjons Minecraft

Grand Theft Auto 5

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Les âmes du démon

Star Wars: Escadrons

51 Jeux mondiaux

Just Dance 2021

Crash Bandicoot 4: il est temps

