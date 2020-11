Nous listons quelques-unes des offres les plus intéressantes que nous ayons trouvées avant le Black Friday.

Dans le sillage de ce que nous avons fait jusqu’à présent au cours de la semaine précédant le 27 novembre, date à laquelle le Black Friday a généralement lieu, et en complément de notre texte précédent sur les ordinateurs portables de jeu; Nous complétons son contenu avec certaines des offres les plus intéressantes que nous ayons pu trouver dans le jeu sur PC en général, en explorant les accessoires, les périphériques et l’informatique en général.

Informatique en vente la semaine avant le Black Friday

Lorsque nous parlons d’informatique dans cette section, nous faisons généralement référence aux appareils électroniques et au matériel général avec un certain type de traitement sur les données et les logiciels en général; Comme nous n’ajoutons pas le label «Gaming», nous traiterons des appareils un peu plus généraux, mais aussi, avec l’intention de ne pas s’écarter du ton de notre dialogue habituel, nous en ferons une courte section.

Moniteur BenQ GW2480 pour 99,99 euros (Prix d’origine 124,99 euros). On ouvre la liste avec un simple moniteur BenQ, destiné à la bureautique et à la consommation multimédia qui se démarque par la simple raison de proposer pour peu d’argent une dalle IPS FHD avec un bon niveau de luminosité et de contraste pour un prix proche de 125 euros. Avec l’offre actuelle, il se situe légèrement en dessous de 100, ce qui le rend encore plus abordable.

Lenovo Smart Clock Essential pour 24,99 euros (Prix d’origine 59,99 euros). Pour ceux qui veulent faire un premier pas vers un écosystème intelligent comme compagnon de la maison, ce réveil Lenovo a la capacité de contrôler, grâce à un assistant, divers éléments de notre maison; ainsi qu’une connexion directe à des services intelligents comme Google Home.

Ordinateur portable LG Gram (14Z90N) pour 999,99 euros (Prix d’origine 1299,99 euros). L’un des ordinateurs portables les plus légers au monde. Il dispose d’un processeur Intel Ice Lake basse consommation, de 8 Go de RAM et d’environ 512 Go de stockage. En tant que compagnon portable, notre équipement principal est idéal, en raison de son poids et de sa grande batterie.

Système WiFi Mesh TP-Link Deco M4 pour 89,99 euros (Prix d’origine 109 euros). Pour couvrir facilement une maison avec un réseau WiFi puissant, le Deco M4 est un excellent choix. Il se configure facilement sur notre réseau, la zone active est un répéteur et peut être combinée avec plusieurs Decos M4, couvrant une large zone.

Moniteur tactile Asus VT168H pour 124,99 euros (Prix d’origine 159 euros). Ce petit moniteur particulier d’Asus est destiné à être un complément secondaire à un moniteur principal, qui a une faible résolution et une petite taille, mais possède un panneau capacitif qui permet une entrée tactile. Pour le travail de productivité, c’est vraiment utile.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5 pour 749 euros (Prix d’origine 999 euros). Dans le même ordre que le portable précédent que nous avons mis en avant, mais avec un peu plus de puissance en échange de poids et de taille, nous avons voulu mettre en avant ce Lenovo IdeaPad pour son processeur i7-1065G7, ses 16 Go de mémoire RAM et son prix actuellement bon, bien en dessous de 1000 euros.

Accessoires à jouer en solde la semaine avant le Black Friday

Dans les accessoires pour jouer, nous couvrons ce que nous traitons normalement dans d’autres sections d’achat, telles que nos bonnes affaires de chasse; Mais contrairement à eux, cela se fait dans le contexte précédant le Black Friday, nous espérons donc que les offres seront un peu plus remarquables ou périssables.

2.1 Haut-parleurs Woxter Big Bass 260S pour 39,99 euros (prix d’origine 59,99 euros). Cet ensemble de haut-parleurs Woxter faisait partie de notre recommandation il y a quelque temps, et il l’a fait pour sa simplicité, son efficacité et son bon prix; ce dernier a été amélioré avec l’offre actuelle, ce qui le laisse quelque peu en dessous de son prix d’origine.

5.1 Matériel de sonorisation Logitech Z906 pour 252,99 euros (Prix d’origine 402,29 euros). En faisant un saut quantitatif et qualitatif par rapport à notre précédent point fort, ce kit Logitech complet au format 5.1 est plus que ce que de nombreux utilisateurs espéreraient avoir chez eux; mais compte tenu de son prix actuel, bien en dessous de l’original et quelque peu en dessous des dernières ventes que nous avons vues sur cet ensemble, cela nous a poussé à mettre en avant cette équipe ici.

Micro USB Blue Yeti pour 109,99 euros (Prix d’origine 139,99 euros). L’un des microphones USB les plus connus du marché, pour sa simplicité et ses bonnes performances; qui est maintenant à un prix réduit. Tant que ce prix est maintenu, c’est une recommandation claire pour ceux qui sont prêts à débourser plus de 70 euros pour un microphone USB.

Pack de périphériques Razer Power-Up! pour 99,99 euros (prix d’origine 189 euros). Il est apparu à plusieurs reprises dans différents guides d’achat et choix d’offres; mais nous sommes convaincus qu’à son prix actuel, cet ensemble Razer composé des écouteurs Kraken Lite, du clavier Cynosa et de la souris Viper Mini, est l’un des meilleurs ensembles pour son prix que nous puissions acquérir.

Souris Razer Viper Ultimate pour 99,99 euros (prix d’origine 148,77 euros). Nous répétons un article de l’un de nos précédents, non seulement parce qu’il est toujours en stock, mais parce que nous pensons que la Razer Viper à son prix actuel est la meilleure souris de coupe compétitive que nous puissions acheter aujourd’hui.

DAC / AMP FiiO E10K pour 64,99 euros (Prix d’origine 85,98 euros). Pour ceux qui ont des écouteurs de studio ou des écouteurs qui nécessitent une puissance supplémentaire pour profiter de leur plein potentiel, le FiiO E10K est l’une de vos meilleures options. Avec quelques câbles et une connexion directe à nos équipements, nous pouvons facilement alimenter n’importe quel casque milieu de gamme, renforcer ses qualités et lui donner un peu plus de puissance.

Casque HyperX Cloud Alpha Pro pour 77,59 euros (prix d’origine 99,99 euros). Bien que ce ne soit pas le meilleur prix auquel nous avons trouvé ces écouteurs, le faire en dessous de 100 euros est toujours une bonne nouvelle, car en dessous de ce prix, c’est l’une des options les plus claires pour lesquelles nous devons obtenir un casque. jouer avec un micro décent.

Casque Logitech G433 pour 79,99 euros (prix d’origine 135 euros). Ces écouteurs sans fil Logitech se distinguent par leur design, leurs matériaux et leur batterie. Ils ont une bonne séparation pour un casque sans fil, un microphone adapté et un logiciel très puissant.

Clavier Razer Huntsman Tournament Edition pour 89,99 euros (Prix d’origine 149,99 euros). C’est l’un des claviers les plus particuliers que Razer ait lancé sur le marché, pour avoir des commutateurs optiques comme voie d’action principale; grâce à eux, c’est un clavier rapide et stable avec un toucher net.

Clavier Ducky One 2 TKL RGB (Cherry MX Brown) pour 106,17 euros (Prix d’origine 124,90 euros). Les claviers de Ducky font partie de nos favoris dans toute la gamme des claviers de jeu, alors quand nous avons vu que leur modèle TKL était en vente, nous n’avons pas voulu manquer de mettre en avant ce modèle parmi nos offres.

PC Gaming en vente la semaine avant le Black Friday

La dernière partie de ce texte traite des articles qui entrent dans la catégorie “PC Gaming” dans laquelle nous avons inclus des composants pour ordinateurs et certains périphériques de la coupe compétitive avec laquelle tant est lié à cette catégorie.

Phanteks Enthoo Evolv X pour 169,99 euros (Prix d’origine 208,99 euros). L’un des boîtiers ATX les plus avancés de Phanteks, ainsi que l’un des plus complets et modulaires du marché, avec une compatibilité pour les cartes mères étendues, et même divers équipements avec les modules nécessaires. C’est également l’une des plus grandes boîtes que Phanteks propose dans sa gamme ATX, alors faites attention à l’espace si vous l’obtenez.

Moniteur MSI Optix G27CQ4 pour 299,90 euros (Prix d’origine 419,90 euros). Ce moniteur MSI est développé pour fonctionner efficacement dans des scénarios compétitifs. Par conséquent, il dispose d’un panneau VA avec un temps de réponse faible et un taux de rafraîchissement d’environ 165 hertz. Le panneau a un format incurvé et une résolution QHD, de sorte que les angles de vision, bien qu’il s’agisse d’un panneau VA, doivent être adéquats et sa netteté claire.

Réfrigération NZXT Kraken Z63 pour 199 euros (Prix d’origine 249,99 euros). NZXT a un nom pour lui-même dans le refroidissement liquide pré-assemblé, et le Kraken Z63 est l’un de leurs modèles les plus avancés, avec de légères améliorations à la pompe et quelques extras visuels pour le dosage; par conséquent, et parce qu’il est actualisé, nous avons pensé qu’il était intéressant d’ajouter cet AiO ici.

Processeur Intel Core i7-9700K pour 269,90 euros (Prix d’origine 309,91 euros). Nous savons qu’avec les processeurs Intel de 10e génération sur le marché et Ryzen 5000 juste au coin de la rue, l’inclusion de ce processeur Intel peut sembler inutile; Cependant, les deux modèles mentionnés nécessitent un changement de plaque, et pour les utilisateurs qui ont déjà une plaque compatible avec ce i7-9700K, et veulent faire un saut maintenant qu’il est à un bon prix, cette remise peut être la plus intéressante .

Moniteur Samsung C27G53T pour 239,99 euros (Prix d’origine 289 euros). Ce moniteur Samsung incurvé est fabriqué avec la technologie VA de la société, qui offre un niveau de contraste élevé et de bons temps de réponse. C’est aussi un modèle avec une résolution QHD, une compatibilité avec Freesync Premium et un taux de rafraîchissement de 144 hertz, donc à son prix actuel, nous pensons que c’est une proposition très intéressante.

Disque SSD interne WD Black SN750 (1 To) pour 119,98 euros (Prix d’origine 169,99 euros). De tous les disques SSD internes au format M.2 en dehors de ceux compatibles avec PCIe 4.0, ce disque WD est l’un des plus intéressants pour les joueurs, car il a son propre contrôleur retouché pour mieux fonctionner dans les lectures aléatoires, les plus typiques. dans les jeux vidéo.

Ewent Compressed Air Spray pour 2,20 euros (Prix d’origine 2,75 euros). Aussi simple que cet article puisse paraître, il est toujours bon d’avoir un aérosol à portée de main pour se débarrasser des poussières indésirables sur nos équipements. Pour cette raison, nous avons décidé d’inclure cette petite réduction sur cette liste.

Offres supplémentaires sans ordinateur portable

Pendant ces jours de promotions, d’offres et de campagnes, nous en ajoutons d’autres à la fin de nos textes. A cette occasion, ces promotions nous viennent d’Amazon, et nous pensons que certaines d’entre elles peuvent présenter un intérêt général pour nos lecteurs:

30 jours gratuits d’Amazon Prime pour les nouveaux inscrits. Pour ceux qui n’ont pas encore fait partie du service Amazon Prime et de ses avantages à acheter sur la célèbre place de marché numérique, les trente premiers jours de ce service sont gratuits pour les nouveaux inscrits. Après eux, le tarif habituel de 36 euros par an s’appliquera.

Essai de 90 jours pour Prime Student. Si vous êtes étudiant, Prime Student est un format de paiement réduit pour Amazon Prime qui préserve les avantages du service d’origine à un prix légèrement inférieur. En vous identifiant en tant qu’étudiant, vous disposez d’un énorme 90 jours d’essai avant de vous lancer ou non dans le service, nous vous invitons donc à jeter un coup d’œil si vous êtes intéressé par les avantages d’Amazon Prime.

3 mois gratuits d’Amazon Music Unlimited. Alors que les utilisateurs d’Amazon Prime ont un accès immédiat à Amazon Music, ceux qui recherchent quelque chose de plus ont la version illimitée du service disponible, avec un accès illimité, une compatibilité directe avec Alexa et d’autres avantages. Pour les nouveaux inscrits, la période d’essai est de 3 mois.

En savoir plus: Black Friday 2020 et offres.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');