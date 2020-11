Une chronologie interactive passe en revue l’histoire de Metro, ses livres et les jeux pour son 10e anniversaire.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 25 novembre 2020, 16:36 commentaires

L’équipe de Jeux 4A célèbre le dixième anniversaire de la saga Metro, qui au début de l’année dernière a présenté son dernier épisode -to date-, et aujourd’hui ils ont voulu faire plaisir à ses followers en confirmant que son remarquable Metro: Exodus peut également être apprécié sur Xbox Série X / S et PlayStation 5 avec des “améliorations majeures” visuelles et performances, dont ceux qui ont déjà l’original en leur possession peuvent profiter gratuit sur la nouvelle génération de consoles.

4A Games garantit des fonctionnalités de lancer de rayons incroyables sur PS5 et Xbox SeriesSans entrer dans les détails, l’équipe responsable de cette saga d’action a confirmé que Metro Exodus travaillera sur ces nouvelles consoles à une fréquence d’images plus rapide, avec une résolution d’écran plus élevée et des temps de chargement plus courts. Ils mentionnent également “surprenant fonctions de lancer de rayons rendu possible par le nouveau matériel. “

Pour le moment la date de la première n’a pas été précisée de cette nouvelle version de Metro Exodus, mais les responsables insistent sur le fait que ces avancées n’étaient auparavant possibles que sur les PC équipés de cartes vidéo RTX. Par curiosité, 4A Games a également publié une chronologie interactive de Metro qui tisse ensemble l’histoire des livres de Dmitry Glukhovsky, 4A Games et le monde des jeux vidéo Metro dans son ensemble, “offrant aux fans et aux nouveaux arrivants une manière unique pour explorer cette série emblématique. “

Précisément à l’occasion de cet anniversaire, dans 3DJuegos nous avons eu l’occasion d’interviewer le producteur exécutif de la série pour parler des clés du succès de la saga Metro. Dans les pages du magazine, vous pouvez également lire l’analyse de Metro: Exodus pour son lancement original en 2019, où son collègue Álvaro Castellano a conclu que le titre était à la hauteur de la saga en sachant élargir ses horizons.

En savoir plus: Metro EXODUS, 4A Games et Deep Silver.

