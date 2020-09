ESTNN présente certains des meilleurs skins Fortnite de 2020!

2020 a été une autre année fructueuse pour les Epic Games développés par Fortnite: Battle Royale. Jusqu’à présent, les joueurs ont vécu quatre saisons allant d’une carte entièrement nouvelle à l’invasion de personnages de Marvel Comics. L’un des attraits les plus importants de Fortnite est la variété de skins de personnages, de planeurs, de back blings, d’outils de récolte et d’enveloppes disponibles via le Battle Pass et la boutique d’objets. Nous avons vu des skins emblématiques émerger au cours des trois dernières années, et Epic a utilisé 2020 comme une autre occasion d’inciter les joueurs à dépenser leurs V-Bucks.

À trois mois de l’année, nous avons décidé de sélectionner certaines de nos peaux préférées de cette année. Jetons un coup d’œil à dix des meilleurs skins Fortnite en 2020.

Mannequin

Epic Games a enfin sorti des voitures à conduire à Fortnite le 16 août avec la mise à jour tant attendue de Joy Ride. Après trois ans, les joueurs pouvaient désormais prendre le volant de quatre types de voitures différents au lieu de les cultiver pour le métal. Comme d’habitude, Epic n’a pas laissé passer l’opportunité de sortir des skins sur le thème de la mise à jour Joy Ride. L’un des skins les plus populaires qui ont émergé de la mise à jour était un mannequin de test de collision. Ce skin, bien nommé Dummy, est devenu l’un des principaux skins du joueur pro benjyfishy après son arrivée dans la boutique d’articles le 5 août. Le mannequin prend la forme d’un mannequin de crash test jaune avec des parties du corps robotisées et un visage amical.

Dans le cadre de l’ensemble Dummy Brigade, les joueurs peuvent acheter l’outil de récolte Noggin, l’enveloppe d’arme Crash Test et le bling Wrong Turn back. Il a été repéré pour la dernière fois dans la boutique d’articles le 3 septembre pour 1 200 V-Bucks.

Galaxy Scout

Disponible pour la première fois via un tournoi Fortnite uniquement Android, le skin Galaxy Scout est devenu le dernier ajout d’une longue lignée d’exclusivités Samsung. Les utilisateurs d’Android pourraient gagner ce skin en participant à la Galaxy Cup présentée par Samsung en juillet de cette année. Les participants de chaque région compétitive devaient terminer à l’intérieur d’un seuil de placement pour gagner le skin Galaxy Scout. Il est ensuite devenu disponible à l’achat le 2 août avec une pioche, une enveloppe d’arme et un planeur. Le skin Galaxy Scout arbore un modèle de personnage féminin avec des cheveux blancs courts, des chaussures de tennis et le thème galactique emblématique Fortnite. Il n’a pas refait surface dans la boutique depuis début août.

Capitaine Amérique

Avant le début de la dernière saison sur le thème Marvel de Fortnite, Captain America a reçu son premier skin de personnage en jeu le jour de l’anniversaire de l’Amérique. Du 3 juillet au 12 juillet, Captain America est devenu le sixième personnage de Marvel Comics à entrer dans le célèbre magasin d’objets Fortnite: Battle Royale après Star-Lord, Black Widow, Cable, Psylocke et Domino. Aussi connu sous le nom de Steve Rogers, Captain America était équipé de son bouclier breveté en alliage d’acier Vibranium, que les joueurs pouvaient utiliser comme back bling et pioche. Captain America n’a pas réapparu dans la boutique d’objets depuis son départ le 12 juillet, mais compte tenu du crossover Marvel dans le chapitre 2 – Saison 4, nous pouvons nous attendre à ce qu’il revienne très bientôt.

Ninja

Après trois ans de Fortnite: Battle Royale, Epic Games est enfin revenu à la raison et s’est associé à un grand nombre de créateurs de contenu pour publier un ensemble de skins, d’accessoires et d’émotes de personnages dans le jeu pour honorer ceux qui ont soutenu Fortnite depuis le début. La série ICON a débuté techniquement avec le DJ américain Marshmello en février 2019. Presque un an plus tard, le 16 janvier 2020, Tyler «Ninja» Blevins a été immortalisé dans Fortnite avec une peau de personnage. L’ensemble Ninja comprenait un modèle de personnage masculin avec le fameux bandeau jaune de Ninja, des cheveux bleus, une veste à capuche bleue estampillée du logo de Ninja et un pantalon noir. Ninja a également reçu trois autres styles de personnages, dont deux ont remplacé la version humaine par une silhouette aux yeux bleus et les mêmes vêtements. Ceux qui ont acheté le lot ont également reçu les outils de récolte Dual Katana, Katana Back Bling et la célèbre danse PON PON de Ninja.

Après sa sortie initiale, l’ensemble Ninja est réapparu dans la boutique d’objets du 21 au 24 mai. Selon l’épouse de Ninja, Jessica, c’était la dernière fois que les joueurs de Fortnite pouvaient acheter l’ensemble.

Loserfruit

Près de cinq mois après que Ninja soit finalement devenu un skin Fortnite, Epic Games a emboîté le pas avec un autre streamer YouTuber et Twitch populaire. L’ajout le plus récent à la série ICON a vu la sortie d’un skin de personnage basé sur la créatrice de contenu australienne Kathleen «Loserfruit» Belsten. Après un bref délai, l’ensemble Loserfruit est finalement devenu disponible dans la boutique d’articles le 21 juin 2020. La peau Loserfruit arbore un modèle de personnage féminin avec une casquette de baseball rouge à l’envers, un sweat à capuche multicolore et un pantalon noir. Aussi disponible dans l’ensemble Loserfruit était un Buddy Bag Back Bling, un outil de récolte Fruit Punchers et une émote Bounce Berry.

La peau de Loserfruit a quitté la boutique d’articles le 24 juin, mais comme celle de Ninja, nous verrons probablement cette peau revenir à l’avenir.

Domino

Le deuxième skin Marvel de cette liste n’est autre que Domino. Elle est apparue pour la première fois dans la série New Mutant Marvel Comics au début des années 1990. Cependant, la plupart reconnaîtront Domino comme membre de l’équipe de super-héros X-Force de Deadpool. Avec Deadpool au centre du chapitre 2 – Battle Pass de la saison 2, d’autres personnages de la même série ont emboîté le pas. Psylocke, Cable et Domino sont tous apparus avec une variété d’outils de récolte, de back bling et de planeurs. Sur les trois membres de X-Force, Domino a sauté de l’écran avec une palette de couleurs bleu, noir et blanc. Les joueurs pouvaient compléter l’ensemble Domino avec ses outils de récolte Probability Dagger à double usage. Domino et le reste de la X-Force sont apparus pour la dernière fois dans la boutique d’objets le 15 juin après une première sortie le 17 avril.

Étant donné que Deadpool n’est plus impliqué dans le Battle Pass, nous pourrions ne plus revoir Domino.

Contrat Giller

Dans le cadre de l’ensemble Bassassian, le Contract Giller était la dernière variante de skin Fishstick à sa sortie. Cette peau combinait le corps de John Wick avec la tête de poisson ultra-populaire. Le Contract Giller est disponible en deux variantes, l’une avec des lunettes de soleil et l’autre sans lunettes de soleil. L’ensemble Bassassin, cependant, n’était pas disponible à l’achat avec V-Bucks. Au lieu de cela, les joueurs souhaitant ajouter le Contract Giller à leur répertoire pourraient le faire pour 10 USD. De plus, le pack offrait l’opportunité de gagner 1000 V-Bucks en complétant sept défis quotidiens. Les acheteurs de l’ensemble Bassassin ont également reçu l’outil de récolte de poisson frais et le dos bling du Destroyer Dorsal. Le contrat Giller est apparu pour la dernière fois le 10 juillet après sa sortie initiale en mars 2020.

Astra

Epic Games a lancé la nouvelle année avec un skin exceptionnel, qui a fixé les attentes élevées pour 2020. Le skin Astra est rapidement devenu le skin incontournable pour les joueurs compétitifs et occasionnels. Pour 1500 V-Bucks, les joueurs qui ont acheté Astra ont gagné le bling de Shining Star et pourraient également ajouter l’enveloppe d’arme Constellation pour 500 V-Bucks pour compléter l’ensemble. Astra arborait un modèle de personnage féminin avec une tenue d’une seule pièce, dans laquelle les joueurs pouvaient sélectionner un thème d’étoile ou de constellation. Epic a réédité ce skin plusieurs fois depuis sa sortie au début de cette année, il n’y a donc aucune raison de croire que cela ne se reproduira pas de sitôt.

Caractère générique d’agent double

Comme l’ensemble Bassassin, Epic Games a sorti le pack Double Agent le 9 juillet 2019. Cependant, cette fois-ci, le pack Double Agent comportait trois skins avec deux styles chacun pour 2500 V-Bucks. Le Double Agent Wildcard s’est démarqué parmi le pack en raison de sa réimagerie propre du classique Wild Card de 2018. Simple dans son approche, le Double Agent Wildcard offrait une version entièrement blanche et entièrement noire du skin Wild Card avec un maillot de corps doré et un masque de couleur assortie à la tenue. Chaque skin à l’intérieur du pack Double Agent était assorti d’un dos bling assorti. Les lots ne sont généralement pas publiés plus d’une fois, il peut donc être difficile de trouver le double agent générique après avoir quitté la boutique le 19 juillet.

Zadie

Le prix de la peau la plus énigmatique de 2020 revient à Zadie. Modèle similaire à une tenue de la série de films The Purge, Zadie est un modèle de personnage féminin équipé d’A.L.T.E.R. équipement tactique et masque facial de style Shadow. Elle est venue avec trois styles différents, y compris un style jungle et arctique. Zadie est sorti dans la boutique d’objets Fortnite le 5 février 2020, dans le cadre du pack Metal Masq. Le lot était disponible pour 2400 V-Bucks et comprenait l’homologue masculin de Zadie, connu sous le nom de Metal Mouth. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le bundle, les joueurs peuvent acheter uniquement Zadie pour 1200 V-Bucks.

Certains joueurs professionnels célèbres de Fortnite comme Clix ont utilisé Zadie, ce qui a incité d’autres à faire campagne pour que le skin revienne pour achat dans la boutique d’objets. Malheureusement, elle ne s’est plus matérialisée depuis le 16 février.

Quels sont vos skins préférés de 2020? Faites-nous savoir sur Twitter @ESTNN. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

