Return to Castle Monkey Ball rend le gameplay d’aventure, littéralement.

Jeff Goldblum a déclaré dans Jurassic Park que les créateurs du parc “étaient tellement préoccupés de savoir s’ils pouvaient le faire ou non, que ils ne se sont pas arrêtés pour se demander s’ils devaient“Eh bien, quelqu’un a pensé que ce serait une bonne idée de combiner Wolfenstein 3D avec Super Monkey Ball, et nous ne savons toujours pas si c’est quelque chose qui devrait être fait, mais bien sûr, ils pourraient, et c’est une fusion des plus drôles. Return to Castle Monkey Ball est le nom de ce mashup de jeu fou qui a été révélé cette semaine, et que vous pouvez y jouer gratuitement depuis n’importe quel navigateur.

Créé avec Unity, le travail de Nickireda introduit BJ Blazkowicz dans une boule transparente, le pousse dans un niveau Wolfenstein et nous exhorte à écraser les nazis avec elle pendant que nous ramassons des bananes dans les couloirs nous essayons de traverser les phases dans le délai. Tout cela sans armes, bien sûr, et notre seul outil est cette balle avec laquelle nous devons tamponner les ennemis. C’est trépidant, c’est amusant et surtout, c’est jouable à partir du navigateur clavier, et vous pouvez l’essayer dès maintenant depuis sa page Itch.io.

Tu pourrais dire ça Les choses de Blazkowicz roulent avec sa nouvelle arme. Mais à part les terribles blagues, nous vous rappelons qu’il y a quelques mois un impressionnant mod Return to Castle Wolfenstein a été publié en tant que remasterisation du jeu, avec d’importants changements graphiques et un nouveau contenu, au cas où vous voudriez revenir dans votre château. Et aussi, au cas où vous ne l’auriez pas encore essayé, sur notre site Web, vous pouvez consulter l’analyse de Wolfenstein II: The New Colossus avec tous les détails sur le dernier épisode de la saga.

En savoir plus: Wolfenstein et Super Monkey Ball.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');