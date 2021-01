Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

GameStop ne voit toujours pas la lumière au bout du tunnel et bien que la chaîne attendait les débuts de PlayStation 5 et Xbox Seeies X | S pour booster ses ventes, cela ne suffisait pas puisque ni cela, ni la saison des fêtes ne suffisaient à enregistrer des chiffres positifs.

Bien que nous sachions que le format physique continue de dominer l’industrie, la réalité est que la transition vers le numérique est un fait et que cela s’est accéléré pendant la pandémie qui a frappé le monde en 2020 et continue de le faire en 2021. En ce sens, L’un des thermomètres les plus importants, pour ainsi dire, pour connaître l’état des ventes physiques est la situation de la chaîne de magasins de jeux vidéo et d’articles connexes, GameStop, qui a connu une baisse significative de son activité ces dernières années. Cela dit, la saison des vacances 2020 n’était pas non plus la solution, car le récent rapport de la société indiquait une baisse de 3,1% des ventes par rapport à la même période en 2019 malgré la forte demande pour PS5 et Xbox Series X | S.

À un moment donné, GameStop s’est plaint de la longévité de la génération PS4 et Xbox One, allant jusqu’à signaler cette situation comme la cause de leurs problèmes. Cependant, bien que les débuts de la PS5 et de la Xbox Series X | S, ajoutés aux ventes pendant la période des fêtes, aient représenté un chiffre d’affaires de 1770 millions de dollars, cela n’a pas suffi à inverser la tendance négative.

De même, GameStop a souligné les conditions qui prévalent en période de pandémie dans les pays où il a des succursales, ce qui a eu un impact négatif sur son activité depuis la fermeture des magasins de jeux vidéo a été un coup dur et a favorisé l’achat de jeux numériques.

Ainsi, la chaîne attend un retour à la normalité et une nouvelle impulsion si les lignes de fabrication et de distribution de PS5 et Xbox Series X | S sont normalisées.

