Les travaux porteront sur les systèmes actuels et de prochaine génération, bien qu’il n’y ait pas trop de détails.

Peut-être vous souvenez-vous de 11-11 Memories Retold, une proposition basée sur le récit qui racontait une intrigue basée sur la Première Guerre mondiale et qui se distinguait par sa section artistique. Une œuvre créée par la société d’animation britannique Aardman en collaboration avec Bandai Namco. Maintenant, les deux sociétés se sont réunies pour un nouveau projet, comme nous le lisons dans GamesIndustry.

Pour le moment, il n’y a pas de détails sur le nouveau projet entre Aardman et Bandai NamcoBien que la vérité soit qu’en ce moment, il y a peu de détails, sauf qu’il pourrait y avoir des nouvelles en début d’année, lorsque le développement s’intensifiera. Outre le fait que cette synergie vise à créer des «histoires adaptées pour plateformes actuelles et futures“. Aardman sont les auteurs de productions animées connues sous le nom de Wallace et Gromit ou Poulailler.

«La technologie émergente brouillant la réalité du jeu vidéo, nous sommes impatients de développer des partenariats stratégiques avec des partenaires comme Bandai Namco, qui partager notre vision de la création d’une nouvelle propriété intellectuelle il englobe ce nouveau monde », déclare Sean Clarke, PDG d’Aardman.

Si vous voulez en savoir plus sur 11-11 Memories Retold et ses histoire passionnante, capable de ne laisser personne indifférent, nous vous recommandons de ne pas rater notre analyse, où nous mettons en évidence sa belle mise en scène et sa profondeur narrative.

Plus d’informations sur: 11-11: Memories Retold et Bandai Namco.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');