Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons est à seulement une semaine de sa sortie sur Nintendo Switch. Le titre de batailles stratégiques au tour par tour qui, en raison de son esthétique et de son approche, nous rappelle tellement Final Fantasy Tactics de Game Boy Davance, arrive à l’hybride avec de multiples personnages, décors et combats. Un jeu qui peut devenir un bon choix pour profiter de la console pendant la saison des vacances ce qui vient en ce moment. Mais, si vous n’êtes toujours pas très clair, vous pouvez jeter un œil à gameplay étendu publié par Nintendo Hall.

Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – Un long combat

Bien sûr, si ce que nous recherchons sont des heures de plaisir, avec ce jeu, il semble que nous l’ayons assuré. Au moins une partie des heures, puisque chaque bataille promet de durer. Il vous suffit de regarder la vidéo que nous vous montrons ci-dessous pour la vérifier. Un gameplay dans lequel nous avons le 25 premières minutes du jeu et dans lequel le première bataille du titre (droit au but). Et, peu importe combien de contacts, cela dure 20 bonnes minutes.

En plus des combats et de sa durée, vous pouvez à nouveau apprécier ce style et cette composition artistique, qui font que ceux d’entre nous qui apprécient le titre Squaresoft sur Game Boy Advance, évoquent certains des meilleurs moments que nous avons vécus sur cette console en voyant les images et la mécanique de ce jeu. Est-ce qu’il vous fait pour ces soirées?

