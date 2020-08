Disponibles à partir de janvier 2019 au format numérique et donc évités par ceux qui aiment « toucher les choses », les fans du jeu classique des billes éclatantes ont de la chance grâce à l’accord conclu entre Jeux Meridiem et Dotemu apporter Aventures de Pang au format physique, à la fois pour Nintendo Switch comme pour PlayStation 4.

Meridiem Games informe qu’ils seront en charge de distribuer Pang Adventures non seulement pour l’Espagne, sinon partout en Europe et sur le marché australien. Cette version nommée « Édition Buster » ce sera le seul que l’on puisse trouver sur les étagères, et il ne se limitera pas seulement à avoir une boîte et une cartouche, mais aussi Il comprendra un manuel de survie rétro, un jeu d’autocollants et sa couverture sera réversible, comme l’avertit le tweet suivant.

. @Dotemu et Meridiem Games annoncent la distribution européenne et australienne de #PangAdventures dans une édition intitulée «Buster Edition» avec 🔵 Manuel de survie rétro

🔵Ensemble d’autocollants

🔵 Visage réversible. Maintenant disponible à la réservation! + INFO https://t.co/TrkLojSowd pic.twitter.com/8Dwy1pNxE8 Voir également – Meridiem Games (@MeridiemGames) 28 août 2020

Pas encore de date confirmée, mais prévu pour l’hiver prochain, Pang Adventures « Buster Edition » peut désormais être réservé dans les principaux magasins en Espagne, au prix conseillé de 29,99 € dans le cas de la version Nintendo Switch, soit 10 euros supplémentaires par rapport au prix de la version pour la console de Sony. Si vous avez des doutes sur l’opportunité de plonger la tête la première dans cette version, nous vous recommandons de ne pas manquer notre analyse!

