Le Conseil national des relations du travail (NLRB) a jugé que l’idée selon laquelle Kickstarter licencierait illégalement un organisateur syndical était fondée.

C’est selon Motherboard, qui affirme que l’agence fédérale a déclaré que la plateforme de financement participatif aurait pu licencier Taylor Moore pour avoir tenté de créer un syndicat dans l’entreprise. Moore était l’un des deux employés dont les emplois ont été supprimés en septembre 2019. Le PDG de Kickstarter, Aziz Hasan, a déclaré à l’époque que cela n’avait rien à voir avec la création d’un syndicat, mais les deux employés licenciés étaient impliqués dans son organisation.

La loi nationale de 1934 sur les relations de travail stipule qu’il est illégal de discriminer le personnel pour son implication dans des syndicats.

Kickstarter est devenue l’une des premières grandes organisations technologiques aux États-Unis à former un syndicat en février de cette année.

« Cela devrait être un signal aux travailleurs que vous pouvez gagner, même aussi affaibli et corrompu que le NLRB l’est par l’influence de Trump. Vous pouvez toujours gagner. C’est toujours un combat qui vaut la peine d’être mené », a déclaré Moore.

« Ayant été témoin de tout cela de première main, les preuves ne peuvent pas être plus claires. Je sortais de mes meilleurs trois quarts quand j’ai été congédié et ils ne m’ont jamais donné ni à personne d’autre une raison suffisante de licenciement.

Kate Bernyk, directrice des communications chez Kickstarter, a ajouté: « Le NLRB n’a pas déposé de plainte et il n’y a eu aucune constatation officielle de violation de la loi nationale sur les relations de travail. Si le NLRB émet une plainte et que les allégations de M. Moore sont entendu par un juge administratif, nous sommes convaincus que le NLRB jugera que notre décision de nous séparer de cet employé était motivée par des raisons légitimes.

« Nous espérons être en mesure de résoudre cette question bientôt, et nous continuons de rester concentrés sur la collaboration avec le syndicat de notre personnel pour négocier une convention collective juste et productive »,

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71510/merit-to-charge-kickstarter-illegally-fired-union-organiser-us-labour-agency-says/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));