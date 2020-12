Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La bande-annonce la plus récente du film Monster Hunter a laissé les fans plus heureux que la première, dans laquelle plusieurs militaires sont vus face aux puissants monstres de la série, ce qui a fait penser à beaucoup que le film irait dans le sens. faux. Peut-être vous êtes-vous demandé d’où venait l’idée de présenter un groupe de soldats de notre monde au lieu d’utiliser des personnages de l’univers Monster Hunter et la réponse est curieuse, puisque l’inspiration vient d’un jeu vidéo.

Paul WS Anderson, directeur de l’adaptation cinématographique de Monster Hunter, a clairement indiqué qu’il était un fan de la franchise et a révélé qu’avant d’avoir eu l’occasion d’obtenir les droits de la série pour l’emmener au cinéma, il a essayé les jeux et en À l’occasion, il a commenté qu’avec le film Monster Hunter, il voulait communiquer l’émerveillement qu’il ressentait pour la première fois en entrant dans le monde de la série dans un jeu vidéo, qu’il réaliserait à travers un personnage humain (Mila Jovovich et le groupe de soldats) ci-dessus. à ce monde fantastique.

Eh bien, pour faire ce lien entre le monde réel et l’univers de Monster Hunter, il s’est inspiré d’un jeu Metal Gear, la franchise Konami. «J’ai été influencé par un crossover que Monster Hunter avait avec Metal Gear Solid. C’est une excellente illustration pour juxtaposer un homme avec une mitrailleuse contre les créatures », a déclaré Anderson dans une interview (via GameSpot).

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le film Monster Hunter est supervisé par les créatifs de Capcom et sera canon.

Snake a combattu des créatures Monster Hunter dans Metal Gear Solid

Au cas où vous ne le sauriez pas, la collaboration à laquelle Anderson fait référence est celle qui a eu lieu dans le jeu PlayStation Portable Metal Gear Solid: Peace Walker, qui a reçu un contenu thématique pour promouvoir Monster Hunter Portable 3rd. Grâce à ce cross-over, quelques missions ont été ajoutées au jeu dans lequel Big Boss doit aller chasser un Rathalos et un Tigrex et il n’utilise pas d’armes Monster Hunter, telles que des épées et des boucliers, mais des fusils à bombe et plus artillerie du monde réel.

Mais ne pensez pas que depuis qu’ils ont travaillé pour Snake, les armes abondent dans le film. Comme nous en avons discuté, l’idée d’Anderson est de montrer à quel point les humains dépendent des armes. Dans le film, les protagonistes verront qu’ils ne travaillent pas contre les monstres et plus tard, ils utiliseront des équipements de la série.

Que pensez-vous de cette décision Anderson? Avez-vous joué à la mission Metal Gear Solid: Peace Walker inspirée de Monster Hunter? Dites le nous dans les commentaires.

Le film Monster Hunter sortira bientôt, donc Capcom célébrera avec style avec une mise à jour qui apportera un contenu thématique à Monster Hunter World: Iceborne. En revanche, ce premier film de la franchise pourrait avoir des suites.

Le film Monster Hunter fera ses débuts avant la fin de 2020 dans diverses parties du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la série en visitant cette page.

