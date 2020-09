Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Metal Gear est une saga classique, il est donc dommage que certains de ses versements ne soient pas disponibles sur les systèmes d’exploitation actuels. Heureusement, cela pourrait changer bientôt et c’est qu’une nouvelle rumeur garantit que plusieurs de ses livraisons arriveront sur PC.

Ce qui se passe, c’est que l’utilisateur de ResetEra, Potterson, a décidé d’interrompre une conversation sur l’achat de Bethesda par Microsoft pour dire que Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2 sont en route pour PC. Plus tard, il a précisé que ces jeux seront accompagnés par Metal Gear.

Après que ces déclarations aient attiré l’attention, les modérateurs de ResetEra ont décidé de contacter l’utilisateur pour vérifier les informations. En achevant ce processus, ils ont assuré qu’il y avait des raisons de croire que ce qu’il dit est vrai.

On ne sait pas quel genre de rééditions seraient celles de Metal Gear

Un point important est que l’on ne sait pas à quoi ressembleraient ces rééditions de Metal Gear.

Autrement dit, dans ses publications Pottermore, il ne précise pas s’il s’agira de remasters ou d’adaptations directes à de nouveaux systèmes d’exploitation et magasins. Cela dit, étant donné qu’il s’agit de Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2, nous imaginons qu’il s’agirait de simples rééditions. On ne sait pas non plus s’ils seront vendus ensemble en tant que collection ou s’il s’agira de produits individuels.

Cependant, il est également important de noter que ces informations n’ont pas été confirmées par une source officielle ou par une source en qui nous avons totalement confiance. C’est pourquoi nous vous recommandons de prendre ces informations avec un grain de sel.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette rumeur? Pensez-vous que cela deviendra réalité? Dites le nous dans les commentaires.

